В Самаре прошла первая репетиция парада Победы

САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Первая репетиция в рамках подготовки к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади в Первая репетиция в рамках подготовки к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади в Самаре , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"На центральной площади Самары - площади Куйбышева - состоялась первая репетиция в рамках подготовки к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, практические действия начались в 20.00 (19.00 мск). В них были задействованы парадные расчеты Второй Гвардейской общевойсковой армии, бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. В рамках репетиции была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.

Всего в параде, который пройдет 24 июня на площади Куйбышева, примут участие около 1,7 тысячи военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны будет задействовано более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300. Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации, в нем будет задействовано 14 самолетов и вертолетов.

В рамках подготовки к параду подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания, все участники тренировок находятся под наблюдением военных медиков, личный состав обеспечен перчатками, медицинскими масками и антисептиками.