Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1573033190.html
В Самаре прошла первая репетиция парада Победы
Первая репетиция в рамках подготовки к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади в Самаре, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:18
75 лет великой победы
день победы
парад победы
самара
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_7214c474caef11f4c81296cb18a3eaa1.jpg
https://ria.ru/20200616/1572975471.html
https://ria.ru/20200608/1572618457.html
самара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_7214c474caef11f4c81296cb18a3eaa1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c67faeca0c7b58b63aa5bfbdfbd631f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_f5dcc75b31baffcaba79b1dbeff71a57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день победы, парад победы, самара, общество

В Самаре прошла первая репетиция парада Победы

23:18 16.06.2020
168
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на Самару. Архивное фото
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Первая репетиция в рамках подготовки к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"На центральной площади Самары - площади Куйбышева - состоялась первая репетиция в рамках подготовки к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Вчера, 02:58Распространение нового коронавируса
Названы отменившие парады Победы российские города
По данным пресс-службы, практические действия начались в 20.00 (19.00 мск). В них были задействованы парадные расчеты Второй Гвардейской общевойсковой армии, бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. В рамках репетиции была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.
Всего в параде, который пройдет 24 июня на площади Куйбышева, примут участие около 1,7 тысячи военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны будет задействовано более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300. Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации, в нем будет задействовано 14 самолетов и вертолетов.
В рамках подготовки к параду подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания, все участники тренировок находятся под наблюдением военных медиков, личный состав обеспечен перчатками, медицинскими масками и антисептиками.
Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
8 июня, 12:55
Как отдыхаем в июне 2020 — календарь выходных и праздничных дней
300001
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыПарад ПобедыСамараОбщество
Рекомендуем
Открытие магазина М.Видео после карантина
В Самарской области магазины и ТЦ смогут возобновить работу с 22 июня
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Самарская область получила препарат для лечения COVID-19
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
Генсек ООН прокомментировал обострение на Корейском полуострове
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах перестрелки в Ингушетии
Последний звонок
В саратовских школах выявили случаи выдачи недействительных аттестатов
Пассажирский самолет Boeing 777
Осужденный в США программист Лисов вылетает в Россию
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Сотрудник аппарата СНБО Украины заразился коронавирусом
Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
Тюрьма Моабит в Берлине
Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Сотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле
Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,9 миллиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
15:32В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
15:32Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
Лента новостейМолния