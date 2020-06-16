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Осужденный в США программист Лисов вылетает в Россию
Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:21
станислав лисов
аэрофлот
нью-йорк (город)
сша
испания
в мире
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А кто заплатил за программиста штраф в пол ляма ?
21
Наверное, тот, на кого он теперь будет работать.
17
5
нью-йорк (город)
сша
испания
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав лисов, аэрофлот, нью-йорк (город), сша, испания, в мире

Осужденный в США программист Лисов вылетает в Россию

23:15 16.06.2020 (обновлено: 23:21 16.06.2020)
15532
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.
"Мы распрощались в аэропорту, самолет должен вылететь до 6 часов вечера... Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, а такое хотя и редко, но бывает, то я надеюсь, что все будет хорошо", - сказал Бух.
Он уточнил, что благодаря совместным усилиям Лисову лишь несколько дней пришлось пробыть в иммиграционной тюрьме в ожидании депортации, хотя такое ожидание может длиться месяцами.
По словам Буха, процедура депортации предусматривает, что Лисов останется под арестом до того момента, когда его передадут российским властям. Он не знает, полетит ли с Лисовым агент американских правоохранительных органов, как это обычно бывает в случае депортации после отбытия наказания.
Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
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Защита Лисова назвала приговор, который вынесли россиянину в США, победой
"Мы договорились с ним собраться, поднять тост... за нормальное возвращение на родину", - сказал Бух.
"Очень хорошую работу провело российское посольство, мы очень им благодарны, они все отлично скоординировали. Нам также повезло с иммиграционным офицером, он очень нормальный человек, помог нам, подыграл, чтобы его поскорее отправили", - сказал адвокат.
Суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова в ноябре 2019 года к четырем годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Суд засчитал Лисову срок содержания под стражей с января 2017 года, когда он был задержан в Испании. Лисова экстрадировали в США в январе 2018 года. Лисова приговорили также к штрафу почти в 500 тысяч долларов.
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
21 ноября 2019, 04:13
Дело российского программиста Станислава Лисова
641046419
Обсудить 5
Станислав ЛисовАэрофлотНью-Йорк (город)СШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
А кто заплатил за программиста штраф в пол ляма ?
16 июня, 23:37
Эдик Камушкин
1250013
Наверное, тот, на кого он теперь будет работать.
17 июня, 06:03
ИАИрина Айсберг
1520000
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