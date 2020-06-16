Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста

ГРОЗНЫЙ, 16 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента Владимира Путина.

Telegram . "Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", — написал глава Чечни в

Он подчеркнул, что "если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают".

При этом Кадыров подчеркнул, что в России не забыли слова Габунии.

"Он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня", — отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров в очередной раз призвал грузинского журналиста встать на колени и попросить прощения.

"Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина", — написал Кадыров, который также призвал Габунию "сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок", добавив, что грузинский журналист останется его врагом, если не сделает этого.

Сообщения о покушении

Ранее грузинская Служба государственной безопасности сообщила о задержании на прошлой неделе гражданина России за якобы изготовление и использование поддельных документов. При этом задержание произошло в ходе спецоперации в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.

Такое заявление ведомство сделало после того, как гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия рассказал, что задержанный является гражданином России и якобы планировал ликвидировать Габунию.