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Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:36
рамзан кадыров
грузия
происшествия
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РИА Новости
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353
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рамзан кадыров, грузия, происшествия

Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста

23:11 16.06.2020 (обновлено: 23:36 16.06.2020)
19104
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента Владимира Путина.
"Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", — написал глава Чечни в Telegram.
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Он подчеркнул, что "если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают".
При этом Кадыров подчеркнул, что в России не забыли слова Габунии.
"Он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня", — отметил глава Чечни.
Рамзан Кадыров в очередной раз призвал грузинского журналиста встать на колени и попросить прощения.
"Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина", — написал Кадыров, который также призвал Габунию "сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок", добавив, что грузинский журналист останется его врагом, если не сделает этого.
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Сообщения о покушении

Ранее грузинская Служба государственной безопасности сообщила о задержании на прошлой неделе гражданина России за якобы изготовление и использование поддельных документов. При этом задержание произошло в ходе спецоперации в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
Такое заявление ведомство сделало после того, как гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия рассказал, что задержанный является гражданином России и якобы планировал ликвидировать Габунию.
Он также заявил, что покушение готовилось по заказу Кадырова.
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54164441344
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Рамзан КадыровГрузияПроисшествия
Популярные комментарии
Всё правильно сказал
16 июня, 23:41
Ярослав Погодин
145300219
Я фанат Кадырова!
16 июня, 23:49
nKnakis Kamakis
722810124
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