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В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом

23:03 16.06.2020 (обновлено: 23:41 16.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 стали еще 52 человека. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом выросло до 3434.
В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
За все время пандемии в России выявили 545 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше семи тысяч инфицированных скончались, порядка 295 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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