В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.

Накануне жертвами COVID-19 стали еще 52 человека. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом выросло до 3434.

В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

За все время пандемии в России выявили 545 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше семи тысяч инфицированных скончались, порядка 295 тысяч излечились.