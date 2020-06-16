https://ria.ru/20200616/1573032864.html
В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:03
2020-06-16T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 стали еще 52 человека. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом выросло до 3434.
В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
За все время пандемии в России выявили 545 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше семи тысяч инфицированных скончались, порядка 295 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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