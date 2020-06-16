Самарская область получила препарат для лечения COVID-19

САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Лекарственный препарат для лечения коронавируса "Авифавир" поступил в Лекарственный препарат для лечения коронавируса "Авифавир" поступил в Самарскую область , сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров

"Для тех, кто продолжает находиться под наблюдением врачей, мы уже доставили в регион новый отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Самарская область получила его одной из первых в стране. Приступаем к лечению им пациентов, а это спасенные жизни и высокие темпы выздоровления заболевших", - сказал Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона.

По данным пресс-службы минздрава региона, "Авифавир" поступил в область во вторник, в ближайшее время он будет передан в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина и в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5, в которых открыты COVID-госпитали.

"Данный препарат прошел все необходимые клинические испытания, регистрацию и имеет свою доказанную эффективность, поэтому мы уже можем безопасно применять его в клинической практике. Уже с завтрашнего дня мы будем иметь возможность назначения его нашим пациентам и оценки ближайших результатов", — цитирует главврача Самарской областной клинической больницы Армена Беняна пресс-служба.

По словам Беняна, врачи больницы уже изучили методические рекомендации и представляют методологию работы с препаратом. В первую очередь, медики рассчитывают, что "Авифавир" позволит существенно снизить такие осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, а также минимизировать другие проявления, которые сопровождают коронавирусную инфекцию.

"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.

В Самарской области с начала пандемии выявлено 3980 случаев коронавируса, 2018 человек выздоровели, 50 скончались.