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Самарская область получила препарат для лечения COVID-19
Лекарственный препарат для лечения коронавируса "Авифавир" поступил в Самарскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий азаров
самарская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарская область получила препарат для лечения COVID-19

23:00 16.06.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Лекарственный препарат для лечения коронавируса "Авифавир" поступил в Самарскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Для тех, кто продолжает находиться под наблюдением врачей, мы уже доставили в регион новый отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Самарская область получила его одной из первых в стране. Приступаем к лечению им пациентов, а это спасенные жизни и высокие темпы выздоровления заболевших", - сказал Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона.
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По данным пресс-службы минздрава региона, "Авифавир" поступил в область во вторник, в ближайшее время он будет передан в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина и в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5, в которых открыты COVID-госпитали.
"Данный препарат прошел все необходимые клинические испытания, регистрацию и имеет свою доказанную эффективность, поэтому мы уже можем безопасно применять его в клинической практике. Уже с завтрашнего дня мы будем иметь возможность назначения его нашим пациентам и оценки ближайших результатов", — цитирует главврача Самарской областной клинической больницы Армена Беняна пресс-служба.
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По словам Беняна, врачи больницы уже изучили методические рекомендации и представляют методологию работы с препаратом. В первую очередь, медики рассчитывают, что "Авифавир" позволит существенно снизить такие осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, а также минимизировать другие проявления, которые сопровождают коронавирусную инфекцию.
"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.
В Самарской области с начала пандемии выявлено 3980 случаев коронавируса, 2018 человек выздоровели, 50 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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