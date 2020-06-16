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В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле
Житель села Березовское самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщила администрация города... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кировск
украина
в мире
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луганская народная республика
кировск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, кировск, украина, в мире

В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле

22:50 16.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
Сотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Житель села Березовское самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщила администрация города Кировск в ЛНР.
"В результате обстрела ранение получил житель села Березовское", - говорится в сообщении на сайте администрации города.
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Согласно данным, опубликованным на сайте, в результате обстрела территории республики со стороны ВС Украины ранен мужчина 1981 года рождения. Уточняется, что раненый был доставлен в Кировскую городскую больницу.
"Состояние раненого средней тяжести, между средним и тяжелым. Диагноз серьезный - открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение височно-теменной области головы с деформацией костной пластины", - сообщила главный врач Кировской центральной городской многопрофильной больницы в комментарии, опубликованном на сайте администрации города.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКировскУкраинаВ мире
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