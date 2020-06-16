https://ria.ru/20200616/1573032584.html
В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле
Житель села Березовское самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщила администрация города... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:50
2020-06-16T22:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кировск
украина
в мире
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https://ria.ru/20200613/1572884124.html
https://ria.ru/20200609/1572713956.html
луганская народная республика
кировск
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, кировск, украина, в мире