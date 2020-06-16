В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле

Сотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке

"В результате обстрела ранение получил житель села Березовское", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Согласно данным, опубликованным на сайте, в результате обстрела территории республики со стороны ВС Украины ранен мужчина 1981 года рождения. Уточняется, что раненый был доставлен в Кировскую городскую больницу.

"Состояние раненого средней тяжести, между средним и тяжелым. Диагноз серьезный - открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение височно-теменной области головы с деформацией костной пластины", - сообщила главный врач Кировской центральной городской многопрофильной больницы в комментарии, опубликованном на сайте администрации города.