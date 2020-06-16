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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,9 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 7,9 миллиона, свыше 434 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T04:52
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,9 миллиона

22:45 16.06.2020 (обновлено: 04:52 17.06.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterОхранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
© REUTERS / Thomas Peter
Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 7,9 миллиона, свыше 434 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Количество заражений во всем мире достигло 7 941 791, скончались 434 796 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 118 502 новых случая COVID-19 и 3 255 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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