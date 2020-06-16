https://ria.ru/20200616/1573032448.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,9 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 7,9 миллиона, свыше 434 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:45
2020-06-17T04:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире