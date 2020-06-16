Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Задержанный в Задержанный в Берлине по запросу об экстрадиции США российский музыкант и диджей Денис Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест, заявил журналистам адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер.

Он пояснил, что защита во вторник связалась с Секретной службой США, которая ведет расследование против Казначеева, и вновь предложила свою поддержку и помощь.

"Казначеев уже передал все свое оборудование (iPhone, Mac Air, Mac Pro, роутер/модем), включая пароли. Он ответил на все вопросы Секретной службы США 29 мая 2020 года", - заявил Бурмайстер.

Он добавил, что десять лет назад приятель Казначеева Кемаль С. (фамилия опущена) попросил его помочь с открытием аккаунта. Защита не уточняет, какой аккаунт и где, но ранее Бурмайстер сообщал РИА Новости, что американские власти считают, что Казначеев через вебсайты в даркнете оказывал услуги по отмыванию денег.

"Казначеев посчитал, что окажет личную помощь другу легальным путем. Это возможно, что этот аккаунт вместе с изображением его лица и изображением его российского паспорта был использован преступниками без его ведома", - продолжил Бурмайстер.

По его словам, "результаты исследования и оценки оборудования доказывают невиновность Казначеева". "Он не имеет отношения к отмыванию денег в даркнете. Он никогда не использовал даркнет. Он никогда не получал ни пенни от какой-либо нелегальной деятельности. Поэтому мы просим США отозвать ордер на арест. Казначеев не тот человек, которого вы разыскиваете", - заключил Бурмайстер.

Уроженца кемеровского Таштагола Казначеева задержала полиция Берлина 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.