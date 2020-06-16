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Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест
Задержанный в Берлине по запросу об экстрадиции США российский музыкант и диджей Денис Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T00:00
германия
сша
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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германия, сша, берлин (город), в мире

Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест

22:34 16.06.2020 (обновлено: 00:00 17.06.2020)
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CC BY 2.0 / Stephen Smith / Moabit prison in Berlin JVA Berlin-MoabitТюрьма Моабит в Берлине
Тюрьма Моабит в Берлине
CC BY 2.0 / Stephen Smith / Moabit prison in Berlin JVA Berlin-Moabit
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Задержанный в Берлине по запросу об экстрадиции США российский музыкант и диджей Денис Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест, заявил журналистам адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер.
Он пояснил, что защита во вторник связалась с Секретной службой США, которая ведет расследование против Казначеева, и вновь предложила свою поддержку и помощь.
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"Казначеев уже передал все свое оборудование (iPhone, Mac Air, Mac Pro, роутер/модем), включая пароли. Он ответил на все вопросы Секретной службы США 29 мая 2020 года", - заявил Бурмайстер.
Он добавил, что десять лет назад приятель Казначеева Кемаль С. (фамилия опущена) попросил его помочь с открытием аккаунта. Защита не уточняет, какой аккаунт и где, но ранее Бурмайстер сообщал РИА Новости, что американские власти считают, что Казначеев через вебсайты в даркнете оказывал услуги по отмыванию денег.
"Казначеев посчитал, что окажет личную помощь другу легальным путем. Это возможно, что этот аккаунт вместе с изображением его лица и изображением его российского паспорта был использован преступниками без его ведома", - продолжил Бурмайстер.
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По его словам, "результаты исследования и оценки оборудования доказывают невиновность Казначеева". "Он не имеет отношения к отмыванию денег в даркнете. Он никогда не использовал даркнет. Он никогда не получал ни пенни от какой-либо нелегальной деятельности. Поэтому мы просим США отозвать ордер на арест. Казначеев не тот человек, которого вы разыскиваете", - заключил Бурмайстер.
Уроженца кемеровского Таштагола Казначеева задержала полиция Берлина 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.
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