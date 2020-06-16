Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу города Кимры Суд приговорил бывшего главу города Кимры Тверской области к десяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 36 миллионов рублей за махинации с землей, сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, в 2010 году к исполняющему обязанности (на тот период) главы города обратился представитель закрытого акционерного общества, который хотел получить участок для строительства гипермаркета. Чиновник потребовать у представителя общества за это взятку 18 миллионов рублей, считает следствие. Так, он решил передать без торгов и без продажи муниципальным образованием права аренды "подконтрольному" гражданину, чтобы иметь возможность распоряжаться арендой через него.

СК отмечает, что представитель общества согласился приобрести право на земельный участок за 18 миллионов рублей, не зная о способе приобретения. К махинациям глава Кимр привлек еще двух женщин, одна из которых была председателем комитета по управлению имуществом города.

С ноября 2010 по февраль 2012 года в результате совместных преступных действий обвиняемых участок без торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды незаконно был передан "подконтрольному" главе города лицу, который не имел намерения арендовать данный земельный участок для строительства.

Глава города безвозмездно приобрел возможность распоряжаться правом аренды через свою знакомую. Это повлекло имущественный ущерб городу размером 14,4 миллиона рублей и 3,6 миллиона рублей — бюджету Тверской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 36 миллионов рублей", — говорится в сообщении.