Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573032066.html
Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
Суд приговорил бывшего главу города Кимры Тверской области к десяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 36 миллионов рублей за махинации с землей, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T10:17
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
кимры
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200616/1573030389.html
https://ria.ru/20200609/1572660188.html
1
тверская область
кимры
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), тверская область, кимры, происшествия

Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей

22:23 16.06.2020 (обновлено: 10:17 17.06.2020)
3641
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу города Кимры Тверской области к десяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 36 миллионов рублей за махинации с землей, сообщается на сайте СК России.
По данным следствия, в 2010 году к исполняющему обязанности (на тот период) главы города обратился представитель закрытого акционерного общества, который хотел получить участок для строительства гипермаркета. Чиновник потребовать у представителя общества за это взятку 18 миллионов рублей, считает следствие. Так, он решил передать без торгов и без продажи муниципальным образованием права аренды "подконтрольному" гражданину, чтобы иметь возможность распоряжаться арендой через него.
Сотрудники ФСБ России
Вчера, 21:39
Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
СК отмечает, что представитель общества согласился приобрести право на земельный участок за 18 миллионов рублей, не зная о способе приобретения. К махинациям глава Кимр привлек еще двух женщин, одна из которых была председателем комитета по управлению имуществом города.
С ноября 2010 по февраль 2012 года в результате совместных преступных действий обвиняемых участок без торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды незаконно был передан "подконтрольному" главе города лицу, который не имел намерения арендовать данный земельный участок для строительства.
Глава города безвозмездно приобрел возможность распоряжаться правом аренды через свою знакомую. Это повлекло имущественный ущерб городу размером 14,4 миллиона рублей и 3,6 миллиона рублей — бюджету Тверской области.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 36 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, одну из женщин суд приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет). Другая женщина получила пять лет лишения свободы условно.
Статуя Фемиды в суде
9 июня, 06:39
Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей
9442221
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКимрыПроисшествия
Рекомендуем
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии
Сотрудники ФСБ России
Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудник МЧС России
В Благовещенске загорелся склад
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Сотрудник полиции
В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Преображенская церковь в Карелии
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Автомобильный мост через реку Онон в Забайкальском крае
В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
Спортивный зал
В Индии сняли на видео спортивный "тренажер с призраком"
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
Слитки золота
Россия сократила производство золота
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
15:32В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
15:32Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
15:30Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США
Лента новостейМолния