Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.
Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.
Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.
Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.
Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.
Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.
Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.
Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.
Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.
Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.
Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.
Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.
Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.
Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.
Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.
Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.
На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.
Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.
На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.
Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.
Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.
Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.
Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.
Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.
В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.
В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.
Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.
Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.
Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.
Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.
Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.
Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.
Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.
Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.
Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.
Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.
Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.
Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.
Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.
Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.
В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.
Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.
Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.
В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.
Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.
Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.
Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.
Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.
Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.
Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.
Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.
Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.
Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.
Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.
На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.
Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.
Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.
Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.
В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.
Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.
Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.
Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.
Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.
Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.
Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.
Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.
В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.
Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.
Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.