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Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил подчиненным задачу привлечь в этом году три миллиона туристов и поручил искать изюминки в регионе, в... РИА Новости, 16.06.2020
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, валерий радаев, саратовская область, общество

Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона

22:20 16.06.2020
1527
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил подчиненным задачу привлечь в этом году три миллиона туристов и поручил искать изюминки в регионе, в число которых предложил включить болото в Новобурасском районе и лечебную грязь из Ершовского района, которая используется в бальнеологической больнице Саратова.
"Был один (миллион туристов в 2019 году), ставят три - задачу такую… Изюминка должна быть, особенно сейчас… Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы болото… Моховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на "Уазике"… и чуть все вместе там в этом болоте не утонули. А туда никто не сходил, а это одно из первейших мест стоянки человека на саратовской земле", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
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"(Глава облминздрава) Олег Николаевич Костин, он восстановил здравницу, историческую здравницу в Саратове с возможностями природной воды, нашей природной естественной грязи ершовской. Почему оздоровительный туризм сегодня изюминкой 2020 года не является? Как раз он нужен как никогда. Почему? Если не будете зажигать... Зажигать надо, зажигать", - призвал глава региона.
Он раскритиковал позицию председателя областного комитета по туризму Виктории Бородянской, назвавшей Волгу основной изюминкой саратовского туризма этим летом.
"Сейчас такая конкуренция, раз внутри все будут. Волга она и без нас с вами занятая, уже заняты даже закрытые все путешествия в эти здравницы, и берега все заняты... Давайте искать, чем мы будем отличаться от других территорий. А если мы не будем, просто скажем, вот у нас была пассивная ситуация в связи с коронавирусом... Коронавирус никуда не денется. Никуда мы не попрем, мы будем в тех нормах, но у нас должны быть возможности другие, раскрыть потенциал региона надо", - заявил Радаев.
"Обязательно задействуйте возможности и экологической направленности, и оздоровительной направленности, что не было функционально, громко до сегодняшнего дня. Эта возможность у вас есть сегодня, пожалуйста, раскручивайте, развивайте. Просил бы это взять на вооружение", - заключил он.
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
1 из 12

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.

Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.

Соляные бассейны на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
2 из 12

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.

Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
3 из 12

Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.

Розовая соль на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
4 из 12

Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
5 из 12

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.

Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.

Озеро Кояш в Опукском природном заповеднике Крыма
6 из 12

На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.

Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
CC0 / Kurgus /

Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.

Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.

Вид на озеро Кояш с восточного гребня горы Опук
7 из 12

Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.

Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.

CC0 / Kurgus /
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.

Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
8 из 12

В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.

Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.

Отдыхающие на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
9 из 12

Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.

Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.

Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.

Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
10 из 12

Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.

Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.

Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.

Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.

Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
11 из 12

Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.

Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.

Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Depositphotos / Lenorlux

В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.

Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.

Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

Озеро Эльтон
12 из 12

В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.

Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.

Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

© Depositphotos / Lenorlux
1 из 12

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
2 из 12

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.

Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
4 из 12

Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
5 из 12

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
6 из 12

На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.

Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.

Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.

CC0 / Kurgus /
8 из 12

В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.

Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.

Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.

Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.

Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 12

В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.

Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.

Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

© Depositphotos / Lenorlux
651205
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