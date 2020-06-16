Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.