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Туризм
2020-06-02T08:00
https://ria.ru/20200602/1572129611.html
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
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РИА Новости

Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина

08:00 02.06.2020
5285
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Горько-соленая вода насыщенного малинового цвета, лечебная грязь, марсианские пейзажи — так выглядят розовые озера и их берега. Таких несколько десятков на планете, есть и в России. Чем знамениты необычные водоемы и где их искать — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
1 из 12

Сасык-Сиваш (или просто Сасык) — озеро на Крымском полуострове. Здесь с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Расположен водоем между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря отделен перешейком шириной до полутора километров.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.

Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.

Соляные бассейны на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
2 из 12

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое, средняя глубина — всего полметра, максимальная — метр двадцать. Площадь зеркала в жару уменьшается, а соленость возрастает.

Наиболее яркий окрас водоем приобретает в июле и августе. На цвет воды влияет положение солнца: самые выразительные фотографии получаются в полдень.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
3 из 12

Сасык-Сиваш становится то розовым, то насыщенно красным. В этом виноваты водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду в ярко-розовый цвет.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.

Розовая соль на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
4 из 12

Крымская соль, которую на озере добывали еще древние греки, — кулинарная приправа, богатая магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Это также отличный консервант.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
5 из 12

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

Ради водных процедур туристы самостоятельно приезжают в Евпаторию — город находится на западном берегу водоема. Также к услугам гостей — частные домики в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.

Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.

Озеро Кояш в Опукском природном заповеднике Крыма
6 из 12

На южном побережье Керченского полуострова, между Керчью и Феодосией, расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — за узким перешейком, ширина которого местами — метров десять.

Тут, как и в Сасык-Сиваше, растет дуналиелла салина. А еще обитают рачки артемия (Artemia salina), формирующие лечебную грязь торфообразной консистенции со специфическим запахом сероводорода.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
CC0 / Kurgus /

Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.

Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.

Вид на озеро Кояш с восточного гребня горы Опук
7 из 12

Кояшское озеро — часть Опукского природного заповедника. Ближайшие населенные пункты — села Борисовка и Яковенково. Рядом — гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия, над водной гладью возвышаются огромные отвесные скалы-корабли.

Весной вода — чуть розоватая, цвет усиливается в знойное лето при испарении. В августе дно частично покрывается соляной коркой, потому купаться приходится в специальных тапочках — как в Мертвом море.

CC0 / Kurgus /
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.

Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
8 из 12

В Михайловском районе Алтайского края, в Кулундинской степи, есть озеро Малиновое, названное так из-за цвета воды. Специфический оттенок придает обитающая тут бактерия серрация салинария (Serratia salinaria). Вода — горько-соленая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.

Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.

Отдыхающие на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
9 из 12

Туристы могут жить на турбазе, в автокемпинге. Вокруг — сосновый бор.

Правда, добраться сюда непросто: от ближайшего города — Рубцовска — 160 километров. А из Барнаула ехать семь-восемь часов на автобусе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.

Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.

Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
10 из 12

Там же, на Алтае, на той же Кулундинской равнине, в 20 километрах от Славгорода есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Его также именуют Бурсоль — как поселок, известный соледобывающим предприятием.

Местные говорят, что Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал на царский стол.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.

Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.

Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.

Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
11 из 12

Площадь водоема — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра. Из-за концентрации соли, даже большей, чем в израильском Мертвом море, озеро не замерзает зимой.

Розоватый оттенок воде придают полуторасантиметровые трехглазые рачки артемия с одиннадцатью парами ног. Чем солонее вода, тем краснее тело рачка.

Но необычного цвета Бурлинское бывает только летом, в теплую погоду.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Depositphotos / Lenorlux

В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.

Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.

Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

Озеро Эльтон
12 из 12

В Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, тоже есть соленое розовое озеро — Эльтон. Это самый большой минерализованный водоем в Европе площадью 152 квадратных километра. Весной тут до полутора метров глубины, а летом — почти лужа: пять-семь сантиметров.

Вода — по сути, насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Под их залежами на дне — сероводородная грязь. А розовый цвет придают особые водоросли.

Озеро окружает природный парк "Эльтонский", в шести километрах от берега — санаторий. Дорога сюда неблизкая: шесть часов на маршрутке от Волгограда либо столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

© Depositphotos / Lenorlux
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ТуризмФото - ТуризмВолгоградская областьозераРеспублика КрымАлтайский крайТуризм
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