Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо

"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Халаб в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.

Контр-адмирал рассказал, что продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.