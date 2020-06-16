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Война в Сирии
https://ria.ru/20200616/1573031869.html
Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:13
война в сирии
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353
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война в сирии, сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо

22:13 16.06.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Халаб в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Контр-адмирал рассказал, что продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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