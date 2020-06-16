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Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 индийских военных, передает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T04:22
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А ты смотри-ка, индусы задали перца китайцам. Молодцы... интересно, как прокомментировал бы это Путин? Вот Трамп уже выступает за мирное урегулирование этого вопроса и предлагает посредничество. А что же Москва? Москва на "короткой ноге" с обеими странами, так почему бы ей не вмешаться в это дипломатически и показать всему миру, что Россия лучше и оперативней решает такие вопросы, нежели США? Нет? В коленках слабы? Вот тебе и случай - прояви себя.
80
Вот чего миру не хватает для полного «счастья», так это войны между «маленькими» ядерными державами!
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мид индии, мид кнр, китай, индия, в мире

Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе

22:02 16.06.2020 (обновлено: 04:22 17.06.2020)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 индийских военных, передает телеканал NDTV со ссылкой на заявление индийской армии.
"Индийские и китайские войска разошлись в районе (долины - ред) Галван, где ранее произошло столкновение в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. Семнадцать индийских военных, получивших серьезные ранения при исполнении долга во время столкновения и подвергшись воздействию низких температур в высокогорной местности, скончались от полученных ран, число скончавшихся достигло 20. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости и суверенитета страны", - говорится в заявлении армии.
Ладакх
7 июня, 12:06
В Индии заявили о договоренностях с Китаем по урегулированию в Ладакхе
Ранее агентство ANI сообщило, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
Представитель армии Индии ранее заявил, что в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли.
Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Президент США Дональд Трамп
27 мая, 14:58
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Пекин
Вчера, 15:40
Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе
50713381614
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МИД ИндииМИД КНРКитайИндияВ мире
Популярные комментарии
А ты смотри-ка, индусы задали перца китайцам. Молодцы... интересно, как прокомментировал бы это Путин? Вот Трамп уже выступает за мирное урегулирование этого вопроса и предлагает посредничество. А что же Москва? Москва на "короткой ноге" с обеими странами, так почему бы ей не вмешаться в это дипломатически и показать всему миру, что Россия лучше и оперативней решает такие вопросы, нежели США? Нет? В коленках слабы? Вот тебе и случай - прояви себя.
17 июня, 04:38
Eugene Krabs
13110164
Вот чего миру не хватает для полного «счастья», так это войны между «маленькими» ядерными державами!
16 июня, 22:10
Руслан Тлеуж
27511311
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