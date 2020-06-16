Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Войска Войска Индии Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 индийских военных, передает телеканал NDTV со ссылкой на заявление индийской армии.

"Индийские и китайские войска разошлись в районе (долины - ред) Галван, где ранее произошло столкновение в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. Семнадцать индийских военных, получивших серьезные ранения при исполнении долга во время столкновения и подвергшись воздействию низких температур в высокогорной местности, скончались от полученных ран, число скончавшихся достигло 20. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости и суверенитета страны", - говорится в заявлении армии.

Ранее агентство ANI сообщило, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

Представитель армии Индии ранее заявил, что в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли.

Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.