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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573031007.html
Более 1,5 млн россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"
Более 1,5 миллиона россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через механизм "Мобильный избиратель", следует из информации на сайте... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:01
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
москва
нижегородская область
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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россия, конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Более 1,5 млн россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"

22:01 16.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через механизм "Мобильный избиратель", следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии.
Число заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения с помощью "мобильного избирателя", поступивших в ЦИК на 16 июня, составило 1 570 288.
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Через портал госуслуг пришло 669 721 заявление. Через территориальные избирательные комиссии подали заявления 143 476 граждан, через МФЦ - 73 871 человек, в участковые избирательные комиссии - 2538.
Подавший заявление о голосовании по месту нахождения исключается из списка участников по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал госуслуг с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня. С 16 июня можно подать заявление также лично в участковую избирательную комиссию.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
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