Более 1,5 млн россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через механизм "Мобильный избиратель", следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии.
Число заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения с помощью "мобильного избирателя", поступивших в ЦИК на 16 июня, составило 1 570 288.
14 июня, 22:24Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Через портал госуслуг пришло 669 721 заявление. Через территориальные избирательные комиссии подали заявления 143 476 граждан, через МФЦ - 73 871 человек, в участковые избирательные комиссии - 2538.
Подавший заявление о голосовании по месту нахождения исключается из списка участников по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал госуслуг с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня. С 16 июня можно подать заявление также лично в участковую избирательную комиссию.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.