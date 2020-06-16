Более 1,5 млн россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"

Подавший заявление о голосовании по месту нахождения исключается из списка участников по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал госуслуг с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня. С 16 июня можно подать заявление также лично в участковую избирательную комиссию.