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Религия и мировоззрение
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Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
Отказ от ратификации Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России и способствовал сохранению традиционных ценностей, в том числе брака как союза мужчины... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:59
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Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России

21:59 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Отказ от ратификации Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России и способствовал сохранению традиционных ценностей, в том числе брака как союза мужчины и женщины, написал во вторник в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Отказ от ратификации Стамбульской конвенции в России объединил все консервативные силы в отстаивании права нашего народа придерживаться традиционного представления о семейных ценностях, в том числе о браке как союзе мужчины и женщины", - написал Легойда.
Он выразил надежду, что понятие брака как союза мужчины и женщины скоро станет конституционной нормой в обновленном Основном Законе и "будет обладать приматом по отношению к любым международным документам".
Легойда обратил внимание на то, что на Украине представители конфессий также выступили против принятия Стамбульской конвенции парламентом страны.
"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) - организация, в которую входят очень разные религиозные общины, нередко с противоположной позицией по острейшим вопросам развития украинского общества. Но даже эта структура выступила против ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, предупредив власти Украины о негативных последствиях", - написал представитель Русской церкви.
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По его словам, все члены ВСЦиРО солидарны, что Стамбульская конвенция неприемлема для украинского общества, так как "навязывает гендерную идеологию, в частности, подменяет понятия "пола" понятием "гендер" с его многочисленными разновидностями".
Ранее на сайте Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви появилось сообщение о том, что ВСЦиРО призывает комитет Верховной рады отклонить гендерные законопроекты 3316, 3316-2 и 3316-3, которые "направлены на внедрение гендерной идеологии в законодательство Украины" и "содержат нормы, усиливающие уголовную ответственность за преступления в случае наличия у лица "предубеждений, предрассудков, стереотипных взглядов".
Ранее ВСЦиРО заявила, что законопроект №3316 "напрямую угрожает уголовным преследованием участникам просемейных мирных акций, которые будут выступать за популяризацию природных брачных отношений", говорится на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Несмотря на это, по данным сайта отдела, 16 июня парламент Украины включил в повестку дня третьей сессии законопроекты №3316, №3316-2 и №3316-3 и поручил профильному комитету доработать и подготовить их для рассмотрения.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.
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27 мая, 17:26На грани
Транс гендеров. В Венгрии запретили смену полаВ Венгрии запретили смену пола только в документах, что в штанах – никого не интересует. Но это же еще обидней. Во-первых, что не интересует. Во-вторых, написанное пером – не вырубить топором. А если кто-то у себя уже отрубил?
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Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаВерховная Рада УкраиныЕвропаУкраинаВ мире
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