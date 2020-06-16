Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Отказ от ратификации Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России и способствовал сохранению традиционных ценностей, в том числе брака как союза мужчины и женщины, написал во вторник в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Отказ от ратификации Стамбульской конвенции в России объединил все консервативные силы в отстаивании права нашего народа придерживаться традиционного представления о семейных ценностях, в том числе о браке как союзе мужчины и женщины", - написал Легойда.

Он выразил надежду, что понятие брака как союза мужчины и женщины скоро станет конституционной нормой в обновленном Основном Законе и "будет обладать приматом по отношению к любым международным документам".

Легойда обратил внимание на то, что на Украине представители конфессий также выступили против принятия Стамбульской конвенции парламентом страны.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) - организация, в которую входят очень разные религиозные общины, нередко с противоположной позицией по острейшим вопросам развития украинского общества. Но даже эта структура выступила против ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, предупредив власти Украины о негативных последствиях", - написал представитель Русской церкви.

По его словам, все члены ВСЦиРО солидарны, что Стамбульская конвенция неприемлема для украинского общества, так как "навязывает гендерную идеологию, в частности, подменяет понятия "пола" понятием "гендер" с его многочисленными разновидностями".

Ранее на сайте Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви появилось сообщение о том, что ВСЦиРО призывает комитет Верховной рады отклонить гендерные законопроекты 3316, 3316-2 и 3316-3, которые "направлены на внедрение гендерной идеологии в законодательство Украины" и "содержат нормы, усиливающие уголовную ответственность за преступления в случае наличия у лица "предубеждений, предрассудков, стереотипных взглядов".

Ранее ВСЦиРО заявила, что законопроект №3316 "напрямую угрожает уголовным преследованием участникам просемейных мирных акций, которые будут выступать за популяризацию природных брачных отношений", говорится на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Несмотря на это, по данным сайта отдела, 16 июня парламент Украины включил в повестку дня третьей сессии законопроекты №3316, №3316-2 и №3316-3 и поручил профильному комитету доработать и подготовить их для рассмотрения.