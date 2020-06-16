Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек

На сайте ЦИК указано, что на утро 15 июня поступило 680 682 заявок на участие в электронном дистанционном голосовании.

Как отмечается на сайте ЦИК, заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или портал государственных и муниципальных услуг города Москвы с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года.