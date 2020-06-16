https://ria.ru/20200616/1573030899.html
Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
Более 680 тысяч граждан подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, следует из информации, размещенной на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:55
2020-06-16T21:55
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
цик рф
москва
нижегородская область
общество
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10
россия
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
2020-06-16T21:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, цик рф, москва, нижегородская область, общество