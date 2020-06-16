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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573030899.html
Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
Более 680 тысяч граждан подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, следует из информации, размещенной на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:55
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
цик рф
москва
нижегородская область
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, конституция рф, цик рф, москва, нижегородская область, общество

Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек

21:55 16.06.2020
430
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 680 тысяч граждан подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, следует из информации, размещенной на сайте ЦИК.
Электронное дистанционное голосование по поправкам в конституцию пройдет в Москве и Нижегородской области.
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На сайте ЦИК указано, что на утро 15 июня поступило 680 682 заявок на участие в электронном дистанционном голосовании.
Из Москвы поступило 640 942 заявок, из Нижегородской области 39 740 заявок.
Как отмечается на сайте ЦИК, заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или портал государственных и муниципальных услуг города Москвы с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года.
Электронное голосование начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЦИК РФМоскваНижегородская областьОбщество
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