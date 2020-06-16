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Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:51
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353
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи

21:51 16.06.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasФранцузские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
"С момента начала эпидемии во Франции умерли 29 547 человек, из них 19 090 скончались в больницах и 10 457 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике министерства.
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За сутки в больницах скончались 38 человек.
В больницах остаются 10 535 заболевших COVID-19 (неделю назад число госпитализированных составляло 11 961). За последние 24 часа в больницы поступили 143 пациента. В реанимации находятся 820 человек (неделю назад – 955 пациентов). За сутки 14 больных поступили в реанимацию. При этом общее число пациентов в реанимации снизилось на 26 по сравнению с понедельником.
С начала эпидемии были госпитализированы более 103,4 тысячи человек, из них 18,2 тысячи находились в реанимации. Более 73,3 тысячи выздоровели и вернулись домой, отмечается в коммюнике министерства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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