Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий (Романов) из Запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий (Романов) из Свердловской области пошел на открытую конфронтацию с церковными властями, не исключено вмешательство в ситуацию и правоохранительных органов, заявил во вторник РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев , комментируя сообщения о захвате сторонниками схиигумена монастыря на Урале.

Некоторые СМИ ранее написали, что в Среднеуральском женском монастыре, где служил Романов, введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков, по просьбе самого схиигумена. По информации Екатеринбургской епархии, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Романовым, являвшимся духовником обители. Теперь в монастырь для совершения богослужения и помощи настоятельнице назначен клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, протоиерей Георгий Викторов.

"У схиигумена Сергия (Романова) есть какие-то адепты, они могут считать себя и казаками, и действительно ими являться... Пока особых групп поддержки не наблюдалось - может быть, они ждут. Но отказ покинуть монастырь, который ему не принадлежит и в котором он сейчас находится незаконно, отказ выполнять указания правящего архиерея, это уже прямой шаг к конфронтации", - сказал Силантьев.

Он обратил внимание на то, что на заседание епархиального суда 15 июня Романов демонстративно пришел с крестом, который ему запретили носить, а перед этим отказался уезжать в скит рядом с Ганиной Ямой, как это ему определил правящий архиерей.

"Тут уже и откровенное юродство с его стороны о том, что его "распинать" собрались, что хотят выгнать сестер монастыря, хотя о монахинях речи не шло ни в одном постановлении - все касается только лично его. И попытка переложить ответственность на других выглядит странно. Это тебя касается, ты и отвечай за себя, причем здесь сестры, которым никто не угрожает и никаких прещений на них не накладывает", - отметил Силантьев.

По его мнению, епархия явно не хочет доводить ситуацию до силового противостояния. "Может статься, что туда придут полицейские и возьмут его под арест, поскольку дело уже заводят по определенным статьям", - предположил правозащитник.

Он затруднился ответить на вопрос, сколько сторонников у схиигумена Сергия (Романова) по всей России.

"Вполне возможно, что многие адепты сейчас от него и отступят, поскольку все-таки многие из них люди вполне нормальные и просто начинают понимать, что происходит. Потому что одно дело, когда священник законный и член Церкви, а другое дело, когда священник уже себя считает отдельным по сути, хулит патриарха, священноначалие и отказывается им подчиняться. То есть это уже всё сформировавшаяся секта. Для многих уходить в секту даже ради так называемого старца нет никакого желания", - заметил религиовед.

По его словам, в данном случае было бы "интересно услышать позицию сестер монастыря и настоятельницы по этому вопросу". "В монастыре, вообще, официально игумения главная, и ей будет вменяться в обязанность его оттуда выдворить, выгнать с вверенной ей территории незаконно находящегося на ней человека", - добавил Силантьев.