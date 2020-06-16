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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573030673.html
Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
Запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий (Романов) из Свердловской области пошел на открытую конфронтацию с церковными властями, не исключено... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T15:34
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
религия и мировоззрение
священный синод рпц
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
свердловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, священный синод рпц, новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, свердловская область, общество

Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале

21:48 16.06.2020 (обновлено: 15:34 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий (Романов) из Свердловской области пошел на открытую конфронтацию с церковными властями, не исключено вмешательство в ситуацию и правоохранительных органов, заявил во вторник РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев, комментируя сообщения о захвате сторонниками схиигумена монастыря на Урале.
Некоторые СМИ ранее написали, что в Среднеуральском женском монастыре, где служил Романов, введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков, по просьбе самого схиигумена. По информации Екатеринбургской епархии, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Романовым, являвшимся духовником обители. Теперь в монастырь для совершения богослужения и помощи настоятельнице назначен клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, протоиерей Георгий Викторов.
Стоп-кадр проповеди схиигумена Сергия (Николая Романова)
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"У схиигумена Сергия (Романова) есть какие-то адепты, они могут считать себя и казаками, и действительно ими являться... Пока особых групп поддержки не наблюдалось - может быть, они ждут. Но отказ покинуть монастырь, который ему не принадлежит и в котором он сейчас находится незаконно, отказ выполнять указания правящего архиерея, это уже прямой шаг к конфронтации", - сказал Силантьев.
Он обратил внимание на то, что на заседание епархиального суда 15 июня Романов демонстративно пришел с крестом, который ему запретили носить, а перед этим отказался уезжать в скит рядом с Ганиной Ямой, как это ему определил правящий архиерей.
"Тут уже и откровенное юродство с его стороны о том, что его "распинать" собрались, что хотят выгнать сестер монастыря, хотя о монахинях речи не шло ни в одном постановлении - все касается только лично его. И попытка переложить ответственность на других выглядит странно. Это тебя касается, ты и отвечай за себя, причем здесь сестры, которым никто не угрожает и никаких прещений на них не накладывает", - отметил Силантьев.
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15 июня, 17:55Религия и мировоззрение
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По его мнению, епархия явно не хочет доводить ситуацию до силового противостояния. "Может статься, что туда придут полицейские и возьмут его под арест, поскольку дело уже заводят по определенным статьям", - предположил правозащитник.
Он затруднился ответить на вопрос, сколько сторонников у схиигумена Сергия (Романова) по всей России.
"Вполне возможно, что многие адепты сейчас от него и отступят, поскольку все-таки многие из них люди вполне нормальные и просто начинают понимать, что происходит. Потому что одно дело, когда священник законный и член Церкви, а другое дело, когда священник уже себя считает отдельным по сути, хулит патриарха, священноначалие и отказывается им подчиняться. То есть это уже всё сформировавшаяся секта. Для многих уходить в секту даже ради так называемого старца нет никакого желания", - заметил религиовед.
Вид на купола храмов Покровского женского монастыря в Хотьково, в котором хранятся мощи родителей преподобного Сергия Радонежского - святых Марии и Кирилла.
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По его словам, в данном случае было бы "интересно услышать позицию сестер монастыря и настоятельницы по этому вопросу". "В монастыре, вообще, официально игумения главная, и ей будет вменяться в обязанность его оттуда выдворить, выгнать с вверенной ей территории незаконно находящегося на ней человека", - добавил Силантьев.
Ранее епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста Сергия после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также проклял всех, кто выступает за закрытие церквей. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса. В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня.
Церковь Вознесения Христова в хуторе Железный Краснодарского края
Епархиальный суд на Урале перенес заседание по делу схиигумена Сергия
314879138
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСвященный Синод РПЦНовости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевСвердловская областьОбщество
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