https://ria.ru/20200616/1573030276.html
В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Американские военные находится в Германии для безопасности всего НАТО, в том числе они обеспечивают безопасность самих США, заявила глава минобороны ФРГ... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:37
2020-06-16T21:37
минобороны германии
дональд трамп
нато
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572974710.html
Иван Иванов
Всё верно!Германия "хорошо помнит" как Россия не однократно нападала на Германию.Не так ли ,бюргеры?
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германия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153951/57/1539515783_109:0:2303:1234_1400x0_80_0_0_00b08803abd3195d2c45cb9bba807987.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны германии, дональд трамп, нато, германия, сша, в мире