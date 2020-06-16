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В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Американские военные находится в Германии для безопасности всего НАТО, в том числе они обеспечивают безопасность самих США, заявила глава минобороны ФРГ... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:37
минобороны германии
дональд трамп
нато
германия
сша
в мире
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германия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минобороны германии, дональд трамп, нато, германия, сша, в мире

В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране

21:37 16.06.2020
8825
© AP Photo / Michael SohnАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Американские военные находится в Германии для безопасности всего НАТО, в том числе они обеспечивают безопасность самих США, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
"Когда мы задумываемся об американских солдатах здесь в Германии, то нужно сказать, что эти солдаты (находятся - ред.) в Германии и Европе для гарантии безопасности для всех в НАТО, для всего союза, они здесь также и для гарантий безопасности самих США", - заявила Крамп-Карренбауэр, комментируя планы США на круглом столе Фонда Конрада Аденауэра.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
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2617154128
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Минобороны ГерманииДональд ТрампНАТОГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Всё верно!Германия "хорошо помнит" как Россия не однократно нападала на Германию.Не так ли ,бюргеры?
16 июня, 22:02
Иван Иванов
12150012
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