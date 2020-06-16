В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране

"Когда мы задумываемся об американских солдатах здесь в Германии, то нужно сказать, что эти солдаты (находятся - ред.) в Германии и Европе для гарантии безопасности для всех в НАТО, для всего союза, они здесь также и для гарантий безопасности самих США", - заявила Крамп-Карренбауэр, комментируя планы США на круглом столе Фонда Конрада Аденауэра.