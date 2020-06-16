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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200616/1573030224.html
СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
Американские военные направили более 40 грузовиков с военной техникой из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:35
война в сирии
война в сирии
ирак
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
война в сирии, ирак, сирия, сша, в мире

СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию

21:35 16.06.2020
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© Фото : SANAВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© Фото : SANA
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американские военные направили более 40 грузовиков с военной техникой из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.
Согласно источникам, колонна, состоящая из 45 грузовиков с военной техникой, семи бронированных машин и цистерн с топливом въехала во вторник из Ирака на территорию сирийской провинции Хасеке через незаконно действующий пограничный КПП аль-Валид. Сообщается, что колонна направилась в сторону американских незаконных военных баз в провинции.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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