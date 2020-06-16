СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию

Согласно источникам, колонна, состоящая из 45 грузовиков с военной техникой, семи бронированных машин и цистерн с топливом въехала во вторник из Ирака на территорию сирийской провинции Хасеке через незаконно действующий пограничный КПП аль-Валид. Сообщается, что колонна направилась в сторону американских незаконных военных баз в провинции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.