МИД прокомментировал санкции США против МУС

"Что касается собственно оценок происходящего в МУС, то выступления высокопоставленных представителей американской администрации ничего нового для нас не открыли. О системных и глубинных проблемах Суда мы последовательно говорим уже давно на профильных международных площадках. Можно отметить даже некоторые текстуальные совпадения. Так, господин (госсекретарь Майк - ред.) Помпео отметил, что за 18 лет существования Суд вынес лишь четыре приговора, израсходовав более 1 млрд. долларов. На это обращалось внимание, причем в буквально такой же формулировке, например, еще в заявлении МИД России от 16 ноября 2016 года. Разве что Суду было тогда не 18 лет, а 14" - обратили внимание в МИД РФ.