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МИД прокомментировал санкции США против МУС
США, вводя санкции против Международного уголовного суда (МУС), вновь подтвердили приверженность двойным стандартам в реализации своей внешней политики, заявили РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:25
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
международный уголовный суд
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353
60
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международный уголовный суд, сша, в мире

МИД прокомментировал санкции США против МУС

21:25 16.06.2020
1594
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. США, вводя санкции против Международного уголовного суда (МУС), вновь подтвердили приверженность двойным стандартам в реализации своей внешней политики, заявили во вторник в МИД РФ.
В дипведомстве "с сожалением" восприняли введение Вашингтоном очередных односторонних санкций, вместе с тем "необычным" оказался в этот раз их адресат - "не какое-то из многочисленных "неугодных" США государств, а Международный уголовный суд и его сотрудники".
Международный уголовный суд
12 июня, 02:15
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
"Что касается собственно оценок происходящего в МУС, то выступления высокопоставленных представителей американской администрации ничего нового для нас не открыли. О системных и глубинных проблемах Суда мы последовательно говорим уже давно на профильных международных площадках. Можно отметить даже некоторые текстуальные совпадения. Так, господин (госсекретарь Майк - ред.) Помпео отметил, что за 18 лет существования Суд вынес лишь четыре приговора, израсходовав более 1 млрд. долларов. На это обращалось внимание, причем в буквально такой же формулировке, например, еще в заявлении МИД России от 16 ноября 2016 года. Разве что Суду было тогда не 18 лет, а 14" - обратили внимание в МИД РФ.
При этом в Москве обратили внимание на то, что США, предъявляя претензии МУС, пытаются представить Суд структурой, "которая стремится бросить в заточение американских солдат, "защищающих свободу", потому что ее в своих интересах использует Россия".
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
13 июня, 15:24
МИД Австрии поддержал МУС после указа Трампа о санкциях против его членов
"Напоминаем Генпрокурору: Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов. А вот США, напротив, явно пытаются повлиять на Суд - с целью не допустить преследования американских военных в рамках "афганского досье". И санкционное решение - лишь одно из подтверждений этому" - заявили в ответ в российском МИД.
"Получается, что Вашингтон ратует за "борьбу с безнаказанностью" лишь тогда, когда эта борьба не затрагивает сами США и может быть использована для оказания давления на правительство той или иной страны и вмешательства во внутренние дела. Очень показательное проявление политики двойных стандартов. А также хорошая иллюстрация активно продвигаемой американцами и их союзниками концепции "миропорядка, основанного на правилах", где США, видимо, уготована привилегия определять, по каким правилам следует жить остальному миру", - отмечается в комментарии МИД.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
11 июня, 20:20
Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Международный уголовный судСШАВ мире
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