МИД прокомментировал санкции США против МУС

МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. США, вводя санкции против Международного уголовного суда (МУС), вновь подтвердили приверженность двойным стандартам в реализации своей внешней политики, заявили во вторник в МИД РФ.
В дипведомстве "с сожалением" восприняли введение Вашингтоном очередных односторонних санкций, вместе с тем "необычным" оказался в этот раз их адресат - "не какое-то из многочисленных "неугодных" США государств, а Международный уголовный суд и его сотрудники".
"Что касается собственно оценок происходящего в МУС, то выступления высокопоставленных представителей американской администрации ничего нового для нас не открыли. О системных и глубинных проблемах Суда мы последовательно говорим уже давно на профильных международных площадках. Можно отметить даже некоторые текстуальные совпадения. Так, господин (госсекретарь Майк - ред.) Помпео отметил, что за 18 лет существования Суд вынес лишь четыре приговора, израсходовав более 1 млрд. долларов. На это обращалось внимание, причем в буквально такой же формулировке, например, еще в заявлении МИД России от 16 ноября 2016 года. Разве что Суду было тогда не 18 лет, а 14" - обратили внимание в МИД РФ.
При этом в Москве обратили внимание на то, что США, предъявляя претензии МУС, пытаются представить Суд структурой, "которая стремится бросить в заточение американских солдат, "защищающих свободу", потому что ее в своих интересах использует Россия".
"Напоминаем Генпрокурору: Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов. А вот США, напротив, явно пытаются повлиять на Суд - с целью не допустить преследования американских военных в рамках "афганского досье". И санкционное решение - лишь одно из подтверждений этому" - заявили в ответ в российском МИД.
"Получается, что Вашингтон ратует за "борьбу с безнаказанностью" лишь тогда, когда эта борьба не затрагивает сами США и может быть использована для оказания давления на правительство той или иной страны и вмешательства во внутренние дела. Очень показательное проявление политики двойных стандартов. А также хорошая иллюстрация активно продвигаемой американцами и их союзниками концепции "миропорядка, основанного на правилах", где США, видимо, уготована привилегия определять, по каким правилам следует жить остальному миру", - отмечается в комментарии МИД.
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