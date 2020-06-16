В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора

"Мы ознакомились с пресс-релизом Следственного комитета касательно Елены Новожиловой. Факты, изложенные в нём, неоднократно комментировали ранее. Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования ёмкости по назначению. Уверены, следствие разберётся. За соблюдение законодательства у нас не наказывают", - заявил Виль.