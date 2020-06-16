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В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
У инспектора Ростехнадзора не было ни законных оснований, ни повода проверять резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске, который согласно документам находился в ремонте,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:28
следственный комитет россии (ск рф)
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), норильск, происшествия

В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора

21:18 16.06.2020 (обновлено: 21:28 16.06.2020)
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У инспектора Ростехнадзора не было ни законных оснований, ни повода проверять резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске, который согласно документам находился в ремонте, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Виль.
Ранее во вторник сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отрешении сотрудницы Ростехнадзора, проверявшей ТЭЦ-3 в Норильске.
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
11 июня, 16:25
Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске
"Мы ознакомились с пресс-релизом Следственного комитета касательно Елены Новожиловой. Факты, изложенные в нём, неоднократно комментировали ранее. Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования ёмкости по назначению. Уверены, следствие разберётся. За соблюдение законодательства у нас не наказывают", - заявил Виль.
"Возбуждение уголовных дел при расследовании резонансных аварий в отношении сотрудников надзорных органов - сложившаяся практика, относимся к ней с пониманием", - также отметил он.
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
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451203
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Следственный комитет России (СК РФ)Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)НорильскПроисшествия
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