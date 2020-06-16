В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий

ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Суд приговорил экс-начальника отдела МВД в Якутии к одному году и шести месяцам колонии-поселения за превышение полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в августе сотрудники УФСБ задержали начальника отдела МВД по Алданскому району Якутии Александра Осадчего и начальника изолятора временного содержания Алданского РОВД Андрея Петренко.
Следствием установлено, что Петренко с февраля 2016 по декабрь 2017 года, занимая должность заместителя начальника, а позже – начальника ИВС, по указанию начальника отдела МВД России по Алданскому району Осадчего организовывал беспрепятственную передачу лицам, содержащимся в ИВС, продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию – мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков. Как отметили в региональном СУСК, привилегии действовали по отношению к обвиняемым за угоны, кражи, убийства, которые давали показания. Кроме того, им организовывались ночные свидания с девушками.
Как отметили в прокуратуре, экс-начальник отдела МВД Осадчий признан виновным в превышении должностных полномочий. Он полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
"Суд приговорил мужчину к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами", - рассказали в прокуратуре.
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