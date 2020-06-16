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В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Суд приговорил экс-начальника отдела МВД в Якутии к одному году и шести месяцам колонии-поселения за превышение полномочий, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:02
республика саха (якутия)
алданский район
происшествия
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республика саха (якутия)
алданский район
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353
60
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республика саха (якутия), алданский район, происшествия

В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий

21:02 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Суд приговорил экс-начальника отдела МВД в Якутии к одному году и шести месяцам колонии-поселения за превышение полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в августе сотрудники УФСБ задержали начальника отдела МВД по Алданскому району Якутии Александра Осадчего и начальника изолятора временного содержания Алданского РОВД Андрея Петренко.
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Следствием установлено, что Петренко с февраля 2016 по декабрь 2017 года, занимая должность заместителя начальника, а позже – начальника ИВС, по указанию начальника отдела МВД России по Алданскому району Осадчего организовывал беспрепятственную передачу лицам, содержащимся в ИВС, продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию – мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков. Как отметили в региональном СУСК, привилегии действовали по отношению к обвиняемым за угоны, кражи, убийства, которые давали показания. Кроме того, им организовывались ночные свидания с девушками.
Как отметили в прокуратуре, экс-начальник отдела МВД Осадчий признан виновным в превышении должностных полномочий. Он полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
"Суд приговорил мужчину к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами", - рассказали в прокуратуре.
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Республика Саха (Якутия)Алданский районПроисшествия
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