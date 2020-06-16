В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий

Ранее сообщалось, что в августе сотрудники УФСБ задержали начальника отдела МВД по Алданскому району Якутии Александра Осадчего и начальника изолятора временного содержания Алданского РОВД Андрея Петренко.

Как отметили в прокуратуре, экс-начальник отдела МВД Осадчий признан виновным в превышении должностных полномочий. Он полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

"Суд приговорил мужчину к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами", - рассказали в прокуратуре.