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Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
В день парада Победы за ветеранами приедет специальный транспорт, водитель должен будет сдать тест, как и сопровождающий ветерана, заявила глава... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:01
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коронавирус covid-19
анна попова
парад победы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт

21:01 16.06.2020
163
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В день парада Победы за ветеранами приедет специальный транспорт, водитель должен будет сдать тест, как и сопровождающий ветерана, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Волонтер или член семьи, который будет сопровождать ветерана, тоже будет протестирован на коронавирус и одет в средства индивидуальной защиты, уточнила Попова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаПарад ПобедыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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