https://ria.ru/20200616/1573029493.html
Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
В день парада Победы за ветеранами приедет специальный транспорт, водитель должен будет сдать тест, как и сопровождающий ветерана, заявила глава... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:01
2020-06-16T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
парад победы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573019123_0:247:3202:2048_1400x0_80_0_0_c39f2814101cfa2a406aa4e03d946ac9.jpg
https://ria.ru/20200616/1572986362.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573019123_0:247:3202:2048_1400x0_80_0_0_c39f2814101cfa2a406aa4e03d946ac9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество