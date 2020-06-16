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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573029252.html
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 695, сообщила палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:54
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, палестина, в мире

Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700

20:54 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ГАЗА, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 695, сообщила палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела в ходе пресс-конференции.
"Пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено на Западном берегу, (общее – ред.) число поднялось до 695", - заявила эль-Кела.
Она подчеркнула, что палестинские власти опасаются новой волны коронавируса на фоне роста числа зараженных в последние недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПалестинаВ мире
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