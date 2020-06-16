Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700

ГАЗА, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 695, сообщила палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела в ходе пресс-конференции.
"Пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено на Западном берегу, (общее – ред.) число поднялось до 695", - заявила эль-Кела.
Она подчеркнула, что палестинские власти опасаются новой волны коронавируса на фоне роста числа зараженных в последние недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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