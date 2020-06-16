Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Арестованный в Арестованный в Берлине по запросу США российский музыкант Денис Казначеев, которого подозревают в кибермошенничестве, пожаловался на нехватку музыки в тюрьме.

В минувшее воскресенье у тюрьмы Моабит, где содержится Казначеев, прошла акция в его поддержку. Около 50 друзей и коллег россиянина устроили вечеринку на лужайке напротив тюрьмы и громко слушали электронную музыку.

Во вторник менеджер Казначеев Дениз Глук опубликовала в Facebook письмо музыканта, которое ей передал его адвокат. В письме Казначеев сообщил, что слышал музыку и крики своих друзей. "Я наслаждался и танцевал рядом с окном довольно долго, но в определенный момент мне стало плохо и грустно, что я тут в заточении ни за что. Поэтому я закрыл окно. Но позже в мою камеру пришли несколько полицейских (хорошие) и спросили, диджей ли я, я ответил, что да, а они тогда сказали, что музыка, играющая снаружи, для меня и что там много моих друзей, прелестно шумящих в мою поддержку. Черт, ребята, нет слов, чтобы объяснить, что я почувствовал", - говорится в письме.

По его словам, он рассказал о своих чувствах соседу по камере, которого он описал как крупного парня, который большую часть жизни провел за решеткой, и попросил его крикнуть собравшимся снаружи: "Денис любит вас, спасибо".

"Всего несколько дней назад я писал в одном письме, что здесь очень тяжело из-за того, что здесь нет музыки. Я пока не отправил это письмо, но кажется, что вы услышали меня на другом уровне коммуникации и принесли мне музыку, которую я люблю, реально это чистая магия!" - написал он, выразив надежду, что следующая такая вечеринка состоится очень скоро.