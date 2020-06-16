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Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Арестованный в Берлине по запросу США российский музыкант Денис Казначеев, которого подозревают в кибермошенничестве, пожаловался на нехватку музыки в тюрьме. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:53
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россия, германия, сша, берлин (город), в мире

Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки

20:53 16.06.2020
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CC BY 2.0 / Stephen Smith / Moabit prison in Berlin JVA Berlin-MoabitТюрьма Моабит в Берлине
Тюрьма Моабит в Берлине
CC BY 2.0 / Stephen Smith / Moabit prison in Berlin JVA Berlin-Moabit
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Арестованный в Берлине по запросу США российский музыкант Денис Казначеев, которого подозревают в кибермошенничестве, пожаловался на нехватку музыки в тюрьме.
В минувшее воскресенье у тюрьмы Моабит, где содержится Казначеев, прошла акция в его поддержку. Около 50 друзей и коллег россиянина устроили вечеринку на лужайке напротив тюрьмы и громко слушали электронную музыку.
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Во вторник менеджер Казначеев Дениз Глук опубликовала в Facebook письмо музыканта, которое ей передал его адвокат. В письме Казначеев сообщил, что слышал музыку и крики своих друзей. "Я наслаждался и танцевал рядом с окном довольно долго, но в определенный момент мне стало плохо и грустно, что я тут в заточении ни за что. Поэтому я закрыл окно. Но позже в мою камеру пришли несколько полицейских (хорошие) и спросили, диджей ли я, я ответил, что да, а они тогда сказали, что музыка, играющая снаружи, для меня и что там много моих друзей, прелестно шумящих в мою поддержку. Черт, ребята, нет слов, чтобы объяснить, что я почувствовал", - говорится в письме.
По его словам, он рассказал о своих чувствах соседу по камере, которого он описал как крупного парня, который большую часть жизни провел за решеткой, и попросил его крикнуть собравшимся снаружи: "Денис любит вас, спасибо".
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"Всего несколько дней назад я писал в одном письме, что здесь очень тяжело из-за того, что здесь нет музыки. Я пока не отправил это письмо, но кажется, что вы услышали меня на другом уровне коммуникации и принесли мне музыку, которую я люблю, реально это чистая магия!" - написал он, выразив надежду, что следующая такая вечеринка состоится очень скоро.
Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег в размере не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на десятилетия. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
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19:22
Адвокат рассказал детали дела Казначеева в США
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