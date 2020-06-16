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Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
Представитель МИД Франции заявил о постоянной позиции страны против смертной казни "везде и при любых обстоятельствах", комментируя решения федеральных властей... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:48
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РИА Новости
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мид франции‎, франция, сша, в мире

Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь

20:48 16.06.2020
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CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Представитель МИД Франции заявил о постоянной позиции страны против смертной казни "везде и при любых обстоятельствах", комментируя решения федеральных властей США, и призывал все государства, применяющие это наказание, ввести на него мораторий.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что федеральные власти страны планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.
"Франция напоминает о своей постоянной оппозиции смертной казни везде и при любых обстоятельствах. Она по-прежнему привержена всеобщей отмене этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания", - заявил на брифинге представитель французского МИД, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Франция призывает все государства, по-прежнему применяющие смертную казнь, ввести мораторий с расчетом на постоянную отмену (смертной казни)", - подчеркнул он.
Джимми Медерс
17 января, 16:19
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4100018
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МИД Франции‎ФранцияСШАВ мире
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