Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы

"Места для ветеранов предусмотрены через 2 кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова ее надеть",- сказала Попова в эфире канала "Россия 1".