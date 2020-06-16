https://ria.ru/20200616/1573028720.html
Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
Места для ветеранов на Красной площади предусмотрены через 2 кресла, это позволит смотреть парад без маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:44
2020-06-16T20:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
парад победы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200616/1573020076.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество