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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573028720.html
Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
Места для ветеранов на Красной площади предусмотрены через 2 кресла, это позволит смотреть парад без маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
парад победы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022424_0:383:2960:2048_1400x0_80_0_0_5a2e5dadc8f1e81f56d514842ac7d3db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы

20:44 16.06.2020
275
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Места для ветеранов на Красной площади предусмотрены через 2 кресла, это позволит смотреть парад без маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Места для ветеранов предусмотрены через 2 кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова ее надеть",- сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Она уточнила, что все будет помыто и продезинфицировать, абсолютно безопасно.
"Все предметы, которые будут на Красной площади будут абсолютно чистыми ",- подчеркнула Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
17:5975 лет Великой Победы
В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаПарад ПобедыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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