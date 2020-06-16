Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573028657.html
Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал, что во вторник днем проследовал по более чем двухкилометровой пешеходной зоне в центре Саратова и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий радаев
саратовская область
саратов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_0:0:3018:1698_1400x0_80_0_0_eddeead1d2889ece7b439000de6e9c42.jpg
https://ria.ru/20200616/1573025088.html
https://ria.ru/20200616/1572990863.html
https://ria.ru/20200518/1571611117.html
1
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_0:0:3018:1698_1400x0_80_0_0_eddeead1d2889ece7b439000de6e9c42.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_c7c4078a4847c5adf4259b4a7e2308ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_827c6808b1f24a12135caa73ad450acf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий радаев, саратовская область, саратов, общество

Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима

20:43 16.06.2020
221
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал, что во вторник днем проследовал по более чем двухкилометровой пешеходной зоне в центре Саратова и оказался единственным человек в маске из тысяч прогуливающихся по улице.
Власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Запрещены прогулки в местах массового отдыха людей, за исключением набережных.
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
19:19Распространение нового коронавируса
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
"Я сегодня прошел днем, примерно в 13.00 (12.00 мск), по нашей пешеходной зоне, в масочном режиме, всех напугал - я только был один (в маске) из тысяч десяти людей, которых увидел. Было не шибко приятно, дышал тоже через раз, потому что протяженность (пути) два километра 300 метров, хорошо хоть под гору", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
Однако глава региона призвал коллег и жителей региона обязательно соблюдать масочный режим в местах торговли, где сложно соблюдать социальную дистанцию, поскольку это отражается на уровне заболеваемости коронавирусом в регионе и, соответственно, на процессе снятия ограничений.
Коронавирус COVID-19
11:55Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса
"Там, где положено, в общественных местах, это прежде всего торговля, куда повседневно люди приходит, максимально надо просить, чтобы все-таки сохранение этого санитарного режима было. Сегодня у нас на активном контроле (по коронавирусу) около тысячи человек под наблюдением... Если мы сохраним эту тенденцию, поверьте, мы не так долго и придем ко второму этапу (снятия ограничений)", - отметил губернатор.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4857 случаев заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов, выздоровели 2204.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
0151010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевСаратовская областьСаратовОбщество
Рекомендуем
Медики на крыльце красной зоны
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил стабильность коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:34Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
Лента новостейМолния