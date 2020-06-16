Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал, что во вторник днем проследовал по более чем двухкилометровой пешеходной зоне в центре Саратова и оказался единственным человек в маске из тысяч прогуливающихся по улице.

Власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Запрещены прогулки в местах массового отдыха людей, за исключением набережных.

"Я сегодня прошел днем, примерно в 13.00 (12.00 мск), по нашей пешеходной зоне, в масочном режиме, всех напугал - я только был один (в маске) из тысяч десяти людей, которых увидел. Было не шибко приятно, дышал тоже через раз, потому что протяженность (пути) два километра 300 метров, хорошо хоть под гору", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.

Однако глава региона призвал коллег и жителей региона обязательно соблюдать масочный режим в местах торговли, где сложно соблюдать социальную дистанцию, поскольку это отражается на уровне заболеваемости коронавирусом в регионе и, соответственно, на процессе снятия ограничений.

"Там, где положено, в общественных местах, это прежде всего торговля, куда повседневно люди приходит, максимально надо просить, чтобы все-таки сохранение этого санитарного режима было. Сегодня у нас на активном контроле (по коронавирусу) около тысячи человек под наблюдением... Если мы сохраним эту тенденцию, поверьте, мы не так долго и придем ко второму этапу (снятия ограничений)", - отметил губернатор.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 4857 случаев заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов, выздоровели 2204.