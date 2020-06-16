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Корпорация МСП оказала поддержку уральскому производителю трикотажа
Дочернее общество Корпорации МСП предоставило льготный лизинг производителю трикотажа из Свердловской области, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:39
корпорация мсп
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корпорация мсп, экономика

Корпорация МСП оказала поддержку уральскому производителю трикотажа

20:39 16.06.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дочернее общество Корпорации МСП предоставило льготный лизинг производителю трикотажа из Свердловской области, сообщает пресс-служба корпорации.
Производитель верхних трикотажных изделий "Мультитекс" приобрел в лизинг две высокопроизводительные вязальные машины. Льготную лизинговую поддержку на сумму более 3,5 миллиона рублей в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставило дочернее общество Корпорации МСП - региональная лизинговая компания Республики Татарстан, говорится в сообщении.
АО "Мультитекс" занимается производством верхних трикотажных изделий, в том числе мужского трикотажа, женских джемперов, свитеров, платьев, сарафанов и юбок. Для создания трикотажных изделий используется высококачественная пряжа российского, белорусского и турецкого производства. На фабрике эксплуатируются плосковязальные автоматы. С целью дальнейшего развития фабрика занимается расширением производственных мощностей.
В пресс-службе напомнили, что новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках преодоления последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.
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Корпорация МСП запускает новые гарантийные антикризисные продукты
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, является одним из уполномоченных банков по государственным программам поддержки субъектов МСП, пострадавших из-за распространения коронавируса, и предоставляет финансовую поддержку субъектам МСП для сохранения занятости работников и возобновления деятельности предприятия.
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