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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573028450.html
Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытывает чувство благодарности медикам, научным работникам, производителям лекарств и медицинских... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом

20:37 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытывает чувство благодарности медикам, научным работникам, производителям лекарств и медицинских изделий, а также волонтёрам за то, что все помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"В первую очередь, наверно, благодарность, это то чувство, которое у меня существует. Медикам, производителям, научным работникам. Нужно отметить еще и волонтеров. Кто чем мог помогает, уникальное единение", - сказал Мурашко в эфире передачи "Док ток" на Первом канале.
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Он отметил, что с начала пандемии от волонтеров поступало огромное количество звонков и обращений, все готовы были помочь. "Я с таким масштабом столкнулся впервые, честно", - уточнил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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