США запустят военный спутник с борта МКС

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA планируется вывести на орбиту 17 июня с борта Международной космической станции , сообщило НАСА

На сайте агентства говорится, что спутник запустят с помощью канадского манипулятора SSRMS, перед этим выведя его наружу станции из японского модуля Kibo.

Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах DARPA он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

Это второй из трех спутников Red-Eye, первый был запущен в июне 2019 года.