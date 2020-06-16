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США запустят военный спутник с борта МКС
Малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA планируется вывести... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:36
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
министерство обороны сша
наса
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, министерство обороны сша, наса

США запустят военный спутник с борта МКС

20:36 16.06.2020
661
© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA планируется вывести на орбиту 17 июня с борта Международной космической станции, сообщило НАСА.
На сайте агентства говорится, что спутник запустят с помощью канадского манипулятора SSRMS, перед этим выведя его наружу станции из японского модуля Kibo.
Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах DARPA он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Это второй из трех спутников Red-Eye, первый был запущен в июне 2019 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАНАСА
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