Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном

"Последний доклад генерального секретаря ООН Гутерреша по ситуации вокруг резолюции 2231 выходит далеко за рамки полномочий, имеющихся у Секретариата ООН. Вызывает множество вопросов и тот факт, что этот доклад, по сути дела, в момент своего опубликования был немедленно "слит" в западную прессу. Кстати, и доклад генерального директора МАГАТЭ Гросси, который сейчас обсуждается на заседании Совета управляющих Агентства, тоже был абсолютно незаконно "слит" в публичное пространство", - сказал Лавров.