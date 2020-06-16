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Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию совместного всеобъемлющего плана по ядерной программе Ирана, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:34
россия
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
иран
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, иран, в мире

Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном

20:34 16.06.2020
272
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию совместного всеобъемлющего плана по ядерной программе Ирана, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
"Обсудили мы, конечно, достаточно подробно ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнули нашу приверженность - и России, и ЕС - обеспечению устойчивой и всесторонней реализации Совместного всеобъемлющего плана действий", - заявил Лавров. Он добавил, что он и Боррель "обменялись оценками непростых процессов, которые сейчас развиваются и в Вене в рамках Совета управляющих МАГАТЭ, и в Нью-Йорке.
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"Где наши американские коллеги пытаются продвигать решения, в корне противоречащие всем договоренностям, достигнутым в рамках СВПД, которые были одобрены Советом Безопасности ООН резолюцией 2231", - сказал министр.
Разговор Лаврова и Борреля состоялся после визита во вторник в Москву министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. На пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Лавров также говорил о "нечистоплотных" шагах в адрес Ирана, которые пытаются осуществить как в рамках МАГАТЭ, так и ООН.
"Последний доклад генерального секретаря ООН Гутерреша по ситуации вокруг резолюции 2231 выходит далеко за рамки полномочий, имеющихся у Секретариата ООН. Вызывает множество вопросов и тот факт, что этот доклад, по сути дела, в момент своего опубликования был немедленно "слит" в западную прессу. Кстати, и доклад генерального директора МАГАТЭ Гросси, который сейчас обсуждается на заседании Совета управляющих Агентства, тоже был абсолютно незаконно "слит" в публичное пространство", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что "считает такие действия нацеленными на создание искусственных предлогов для обоснования неправомерных атак на Иран".
"Те, кто стоит за этими действиями, поощряет и инициирует их, ведут себя нечистоплотно и крайне непорядочно", - констатировал глава российского МИД.
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РоссияЖозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзИранВ мире
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