https://ria.ru/20200616/1573028183.html
В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
Свыше пяти тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 90 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:33
2020-06-16T20:33
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министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Свыше пяти тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции
, за сутки выздоровели 90 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5148 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования снят с наблюдения 261 военный.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1558 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 14 840 человек. Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом, составляет 273 человека.
Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 578 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1868 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 258 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.