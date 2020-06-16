Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573028183.html
В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
Свыше пяти тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 90 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_5c0a94338bba90aa9c170d85f3a1244f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1400x0_80_0_0_9fbfa613d782135ff1079baa3b40826b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки

20:33 16.06.2020
233
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше пяти тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 90 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5148 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования снят с наблюдения 261 военный.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1558 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 14 840 человек. Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом, составляет 273 человека.
Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 578 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1868 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 258 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
510000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп заявил, что полицейским запретят удушающие приемы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил стабильность коронавируса
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России выросло производство сложного медицинского оборудования
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В центре Гамалеи начнут клинические испытания вакцины от COVID-19
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Кадр видео, снятого в Назарани
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
США запустят военный спутник с борта МКС
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
В Москве начала работу комиссия электронного голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:34Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
Лента новостейМолния