В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше пяти тысяч российских военных вылечились от новой Свыше пяти тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции , за сутки выздоровели 90 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5148 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования снят с наблюдения 261 военный.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1558 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 14 840 человек. Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом, составляет 273 человека.

Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 578 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1868 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 258 человек.