Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Столетний самец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего возвращен на свободу после того, как спас от вымирания свой вид, сообщил Пауло Проаньо Андраде, министр окружающей среды Эквадора.
Диего, относящийся к виду Chelonoidis hoodensis, вылупился на галапагосском острове Эспаньола, откуда его забрала научная экспедиция. Более 30 лет он провел в зоопарке американского города Сан-Диего. В рамках спасения вымирающего вида Диего вернули на Галапагосы, где он активно способствовал расширению популяции, продолжая оставаться в неволе.
"Пятнадцать черепах Эспаньолы, включая Диего, возвращаются домой после десятилетий размножения в неволе и спасения своего вида. Родной остров принимает их с распростертыми объятиями", - написал министр в Twitter.
После прибытия из зоопарка в США в 1977 году Диего проживал в неволе на галапагосском острове Санта-Крус.
Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E— Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020
Как пишет эквадорская газета Universo, Диего стал символом сохранения уникальной фауны Галапагосов. Он приходится отцом почти 800 черепахам, позднее репатриированным на Эспаньолу, что составляет около 40% популяции.
Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году - всемирным биосферным заповедником.