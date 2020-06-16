Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю

На Пхукет впервые за 20 лет вернулись группы редких кожистых черепах

На Пхукет впервые за 20 лет вернулись группы редких кожистых черепах

Как пишет эквадорская газета Universo, Диего стал символом сохранения уникальной фауны Галапагосов. Он приходится отцом почти 800 черепахам, позднее репатриированным на Эспаньолу, что составляет около 40% популяции.