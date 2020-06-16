Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности

ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Все государственные информационные системы в исполнительных органах власти Тюменской области соответствуют требованиям защиты информации, сообщает департамент общественных связей области по итогам заседания координационного совета по защите информации при полпреде президента РФ в УрФО.
В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, принял участие куратор регионального проекта "Информационная безопасность", заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.
"Все государственные информационные системы, эксплуатирующиеся в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. В отношении автоматизированных систем, эксплуатируемых в исполнительных органах власти, также обеспечено выполнение установленных законодательством РФ требований о защите информации, в том числе применение сертифицированных средств защиты информации", - говорится в сообщении.
На заседании также обсуждались вопросы подготовки специалистов в области информбезопасности в органах исполнительной власти и местного самоуправления субъектов округа.
Как отметили в департаменте, в Тюменской области сформирована первая группа слушателей по программам профессиональной переподготовки в этой сфере в составе 48 человек. Они должны завершить обучение в течение четырех месяцев с момента зачисления.