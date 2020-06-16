Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200616/1573027706.html
Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности
Все государственные информационные системы в исполнительных органах власти Тюменской области соответствуют требованиям защиты информации, сообщает департамент... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:21
тюменская область
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40879/50/408795065_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f712a20cee76527bd67eeab8191dc17f.jpg
https://ria.ru/20200613/1572882758.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40879/50/408795065_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f712a20cee76527bd67eeab8191dc17f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40879/50/408795065_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_33eab85dad3db53d75adf09a8321e9ea.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40879/50/408795065_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_f2618cc20f8fdc1d0a1c84884ac7383b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюменская область, общество

Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности

20:21 16.06.2020
11
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Все государственные информационные системы в исполнительных органах власти Тюменской области соответствуют требованиям защиты информации, сообщает департамент общественных связей области по итогам заседания координационного совета по защите информации при полпреде президента РФ в УрФО.
В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, принял участие куратор регионального проекта "Информационная безопасность", заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.
"Все государственные информационные системы, эксплуатирующиеся в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. В отношении автоматизированных систем, эксплуатируемых в исполнительных органах власти, также обеспечено выполнение установленных законодательством РФ требований о защите информации, в том числе применение сертифицированных средств защиты информации", - говорится в сообщении.
На заседании также обсуждались вопросы подготовки специалистов в области информбезопасности в органах исполнительной власти и местного самоуправления субъектов округа.
Как отметили в департаменте, в Тюменской области сформирована первая группа слушателей по программам профессиональной переподготовки в этой сфере в составе 48 человек. Они должны завершить обучение в течение четырех месяцев с момента зачисления.
Девушка в защитной маске
13 июня, 12:54Распространение нового коронавируса
В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса
000000
Обсудить 0
Тюменская областьТюменская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор обозначил приоритеты в развитии территорий региона
Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования на дому
На участки для голосования в Верхневолжье поступают комплекты СИЗ
Баннеры МСП банка
Корпорация МСП оказала поддержку уральскому производителю трикотажа
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19
Музыкант Военного оркестра
В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
В воронежской облдуме рассказали о повышении зарплат бюджетников
Вывоз и утилизация мусора
Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье
Отделение банка ВТБ
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Сотрудники ФСБ России
Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Листы с денежными купюрами
Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Сотрудник полиции
В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Тюрьма Моабит в Берлине
Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:34Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
Лента новостейМолния