Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности

"Все государственные информационные системы, эксплуатирующиеся в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. В отношении автоматизированных систем, эксплуатируемых в исполнительных органах власти, также обеспечено выполнение установленных законодательством РФ требований о защите информации, в том числе применение сертифицированных средств защиты информации", - говорится в сообщении.

На заседании также обсуждались вопросы подготовки специалистов в области информбезопасности в органах исполнительной власти и местного самоуправления субъектов округа.

Как отметили в департаменте, в Тюменской области сформирована первая группа слушателей по программам профессиональной переподготовки в этой сфере в составе 48 человек. Они должны завершить обучение в течение четырех месяцев с момента зачисления.