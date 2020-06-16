В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса

Врач уточнила, что озноб на жаре возникает не только после COVID-19 Ощущение озноба даже в теплую погоду могут испытывать не только те, кто переболел коронавирусом. Похожие симптомы встречаются и после других болезней, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог Марина Аникина.