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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573027678.html
В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 258 с вечера понедельника и составило к вечеру вторника 19 495, при этом ни один пациент с РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:21
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса

20:21 16.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 258 с вечера понедельника и составило к вечеру вторника 19 495, при этом ни один пациент с таким диагнозом не скончался, количество жертв осталось прежним - 302, сообщило министерство здравоохранения страны.
Согласно информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3744 человека, 39 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 449 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы
Вчера, 12:53Сказано в эфире
Врач уточнила, что озноб на жаре возникает не только после COVID-19Ощущение озноба даже в теплую погоду могут испытывать не только те, кто переболел коронавирусом. Похожие симптомы встречаются и после других болезней, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог Марина Аникина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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