В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 258 с вечера понедельника и составило к вечеру вторника 19 495, при этом ни один пациент с таким диагнозом не скончался, количество жертв осталось прежним - 302, сообщило министерство здравоохранения страны.
Согласно информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3744 человека, 39 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 449 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Вчера, 12:53Сказано в эфиреВрач уточнила, что озноб на жаре возникает не только после COVID-19Ощущение озноба даже в теплую погоду могут испытывать не только те, кто переболел коронавирусом. Похожие симптомы встречаются и после других болезней, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог Марина Аникина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.