Защита закончила представлять доказательства по делу Серебренникова

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защита закончила представлять доказательства невиновности по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Стадия представления доказательств закончена. Суд переходит к стадии дополнений", - решила судья. Следующее заседание назначено на 17 июня.
Теперь процесс перешел в стадию дополнений, очередь представлять доказательства вернется к стороне обвинения, которая может дополнить судебное следствие. После этого такая возможность появится у защиты. Затем суд перейдет к прениям сторон, в ходе которых прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкульта. Третья посчитала посчитала ущерб в 128 миллионов рублей.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.