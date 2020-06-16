Защита закончила представлять доказательства по делу Серебренникова

Теперь процесс перешел в стадию дополнений, очередь представлять доказательства вернется к стороне обвинения, которая может дополнить судебное следствие. После этого такая возможность появится у защиты. Затем суд перейдет к прениям сторон, в ходе которых прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.