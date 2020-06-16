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Защита закончила представлять доказательства по делу Серебренникова
Защита закончила представлять доказательства невиновности по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:14
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
юрий итин
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, юрий итин, седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, москва, происшествия

Защита закончила представлять доказательства по делу Серебренникова

20:14 16.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защита закончила представлять доказательства невиновности по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Стадия представления доказательств закончена. Суд переходит к стадии дополнений", - решила судья. Следующее заседание назначено на 17 июня.
Теперь процесс перешел в стадию дополнений, очередь представлять доказательства вернется к стороне обвинения, которая может дополнить судебное следствие. После этого такая возможность появится у защиты. Затем суд перейдет к прениям сторон, в ходе которых прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкульта. Третья посчитала посчитала ущерб в 128 миллионов рублей.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
5 июня, 19:04Культура
Суд отказался отвести экспертов по делу Серебренникова
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаЮрий ИтинСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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