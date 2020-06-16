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СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе
Число погибших и раненых в инциденте в Ладакхе на севере Индии между индийскими и китайскими военными исчисляется десятками, сообщает агентство ANI со ссылкой... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:12
мид индии
мид кнр
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индия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мид индии, мид кнр, китай, индия, в мире

СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе

20:12 16.06.2020
3088
© AP Photo / Channi AnandТанк Т-90 индийской армии
Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Число погибших и раненых в инциденте в Ладакхе на севере Индии между индийскими и китайскими военными исчисляется десятками, сообщает агентство ANI со ссылкой на источник.
По данным агентства, при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжело раненные. Также при инциденте погибли 20 человек с индийской стороны, количество раненых не сообщается.
Индия. Нью-Дели
15:53
Эксперты прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии
Ранее представитель армии Индии сообщил, что в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли.
Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Пекин
15:40
Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе
Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Позднее индийские СМИ сообщили, что Индия и Китай начали отвод войск с занятых ранее участков.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
Президент США Дональд Трамп
27 мая, 14:58
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
9132206
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МИД ИндииМИД КНРКитайИндияВ мире
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