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Жертва умершего лжехирурга Алены Верди хочет направить претензию клинике
Жительница Краснодара Александра Асиреева, которая признана потерпевшей по делу лжехирурга, от рук которой, по данным следствия, пострадали пятеро человек,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:07
алена верди
андрей таран
краснодар
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алена верди, андрей таран, краснодар, краснодарский край, происшествия

Жертва умершего лжехирурга Алены Верди хочет направить претензию клинике

20:07 16.06.2020
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© Фото : страница Алены Верди в соцсетиАлена Верди
Алена Верди
© Фото : страница Алены Верди в соцсети
Алена Верди. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Жительница Краснодара Александра Асиреева, которая признана потерпевшей по делу лжехирурга, от рук которой, по данным следствия, пострадали пятеро человек, рассказала РИА Новости, что после смерти обвиняемой рассматривает возможность обратиться с претензиями к руководителям клиники, где проходили пластические операции.
Уголовное дело против Алены Верди, не имевшей медицинского образования, возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило лишение свободы на срок до 6 лет. В СМИ Верди прозвали "Доктор Франкенштейн". В начале июня сообщалось, что судебное заседание было перенесено по состоянию здоровья подсудимой. В понедельник пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю, отвечая на вопрос о Верди, сообщила, что женщина скончалась, по данному факту назначена доследственная проверка.
Алена Верди
00:51
Потерпевшая прокомментировала смерть лжехирурга Алены Верди
Потерпевшая по уголовному делу рассказала агентству о своих планах в связи со смертью обвиняемой.
"Если это будет возможно, мы будем предъявлять претензии директору и главному врачу клиники, где она работала ранее, где она нас оперировала… За весь ущерб, который я в течение трех лет терпела, хотела бы, чтобы кто-то за это ответил. У нас же есть еще такое понятие, как сроки давности, действуют они, нет, ещё будем разбираться с этим", - сообщил РИА Новости Асиреева. При этом она пока не стала уточнять, претензии уголовного или гражданского характера она планирует предъявлять медикам.
Представитель другой потерпевшей адвокат, Анастасии Исмаиловой, Андрей Таран сообщил агентству, что дальнейшие процессуальные действия со своей доверительницей пока не обсуждал, отметив при этом, что гражданский иск к Верди до её смерти подан не был.
"Мы на момент следствия не знали, кто что сделал, и какой к кому иск обращать, потому что если была бы установлена вина клиники, то часть исковых требований обращалась бы на клинику. Должно было быть справедливое решение. А вешать всё на Алёну… Понимаете, там не было вендетты какой-то, и потерпевшая большей частью расстроена произошедшим", - сообщил агентству Таран.
Он также высказал мнение, что шансы на взыскание денег с близких Верди близки к нулю.
В апреле минувшего года региональный СУСК сообщал, что фигурантом в этой истории также стал гендиректор клиники, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Однако оперативной информации о решении, принятом в отношении него, а также о его нынешнем процессуальном статусе агентству в ведомстве получить пока не удалось.
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