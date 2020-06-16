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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573026996.html
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных за сутки в американском штате Флорида, достигло нового рекордного значения в 2,8 тысячи,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
флорида
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, флорида, сша, в мире

Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения

20:06 16.06.2020
2006
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных за сутки в американском штате Флорида, достигло нового рекордного значения в 2,8 тысячи, следует из статистики департамента здравоохранения штата.
Предыдущее пиковое значение, как ранее сообщала газета Miami Herald со ссылкой на департамент здравоохранения штата, было зафиксировано 13 июня, тогда выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев заболевания.
Всего, согласно последним данным ведомства, в штате было зафиксировано 80 109 случаев заражения новым коронавирусом, 2 993 пациентов с COVID-19 скончались.
Как ранее отмечала Miami Herald, число случаев заражения стало постепенно расти с середины мая, и, как отмечает издание, это нельзя списать лишь на увеличение числа проводимых тестов, так как оно иногда снижалось. Газета отмечает, что увеличение числа заболевших происходит на фоне открытия в штате баров, фитнес-центров, кинотеатров и других заведений. Сейчас, по данным газеты, в штате открыто практически все.
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Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в Соединенных Штатах зарегистрировали 2 114 026 заражений COVID-19, свыше 116 тысяч зараженных пациентов скончались. Более 576 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФлоридаСШАВ мире
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