В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19

КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Испытание на людях вакцины от Испытание на людях вакцины от COVID-19 , которую разрабатывает Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, займут полтора месяца, заявил директор центра Александр Гинцбург

"Они займут около 1,5 месяцев. Фактически в течение 28 дней будет находиться испытуемый в стационаре", - сказал Гинцбург в эфире передачи "Док ток" на Первом канале.

Он уточнил, что вакцина будет вводиться два раза в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования, за это время будет оценена ее безопасность и способность защищать от коронавируса.

"После этого документы поступают обратно в Минздрав и соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого препарат может рассчитывать, что он увидит свет, то есть поступит в гражданский оборот", - пояснил Гинцбург.