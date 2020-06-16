Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573026772.html
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Испытание на людях вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572965626.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_317:0:3046:2047_1400x0_80_0_0_03cb2fd94c8c135ebe9cad5a34d0c29c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_1098:714:2431:2047_1400x0_80_0_0_2aebe16a8eeccbdd6b8c7f637be14bf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19

19:59 16.06.2020
508
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Испытание на людях вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, займут полтора месяца, заявил директор центра Александр Гинцбург.
"Они займут около 1,5 месяцев. Фактически в течение 28 дней будет находиться испытуемый в стационаре", - сказал Гинцбург в эфире передачи "Док ток" на Первом канале.
Он уточнил, что вакцина будет вводиться два раза в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования, за это время будет оценена ее безопасность и способность защищать от коронавируса.
"После этого документы поступают обратно в Минздрав и соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого препарат может рассчитывать, что он увидит свет, то есть поступит в гражданский оборот", - пояснил Гинцбург.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 18:42
Ученые усомнились в эффективности первой вакцины от коронавируса
1100007
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил стабильность коронавируса
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В центре Гамалеи начнут клинические испытания вакцины от COVID-19
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Медики на крыльце красной зоны
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко назвал число реанимационных коек для пациентов с COVID-19
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
Лента новостейМолния