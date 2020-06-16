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Трамп подписал указ о повышении качества работы полиции
Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, регулирующий действия федеральных органов власти для повышения эффективности действий полиции и снижения... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:50
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп подписал указ о повышении качества работы полиции

19:50 16.06.2020
354
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, регулирующий действия федеральных органов власти для повышения эффективности действий полиции и снижения неоправданного применения силы.
Подписание документа, получившего название "Безопасная полиция для безопасного общества", состоялось в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне в присутствии руководителей правоохранительных органов и членов конгресса.
Указ подписан на фоне волны протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая. Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США.
По словам президента, указ, в частности, предусматривает выделение федеральных грантов и другое федеральное финансирование местным и региональным силам полиции. В США большая часть полиции находится в подчинении муниципалитетов и властей штатов.
Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.
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