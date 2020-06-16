Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573026549.html
В Раде предложили признать, что Украина "отдана на съедение" МВФ
Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, ознакомившись с новым вариантом программы правительства,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:50
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
мвф
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1400x0_80_0_0_3e12dcd80279d8b091286112de599c31.jpg
https://ria.ru/20200611/1572828794.html
https://ria.ru/20200615/1572913161.html
https://ria.ru/20200528/1572077307.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1400x0_80_0_0_3e12dcd80279d8b091286112de599c31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_15d1871f32ddbabc5a2799aa4f192537.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_441:0:2488:2047_1400x0_80_0_0_64492da92263dd59546189207ff85e31.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, мвф, украина, в мире

В Раде предложили признать, что Украина "отдана на съедение" МВФ

19:50 16.06.2020
2547
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, ознакомившись с новым вариантом программы правительства, предложил пропрезидентской фракции "Слуга народа" признать, что Украина "отдана на съедение" Международному валютному фонду (МВФ) и американскому финансисту Джорджу Соросу.
Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Программа изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить программу на доработку.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
11 июня, 19:04
МВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП
"Программа кабмина такая же, как и премьер. Да, в ней стало больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились рисуночки… Напишите (обращается к депутатам "Слуги народа" – ред.) честно, что Украина завоевана и отдана на съедение Международному валютному фонду и Соросу. У нас убийцы ходят по улицам, Сорос "выкачивает кровь" из Украины, МВФ убивает наши перспективы. Даже в Польшу украинцев без карантина зазывают, потому что там нужны рабы – клубнику некому убирать", - заявил Рабинович во вторник в эфире телеканала "112.Украина".
Политик считает, что главная цель нынешних властей – это "нагнетание антироссийской риторики". Он подчеркнул, что Украине необходимо налаживать отношения со странами СНГ, чтобы восстановить экономику, а не стремиться в Европу. "Нам всегда кажется, что государство – это серьезная машина, которая проводит анализ ситуации. Но это не так. Люди, которые управляют страной сегодня, вырвались из сумасшедшего дома, не понимают, куда они попали, не знают, что с этой властью делать", - резюмировал Рабинович.
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина
Вчера, 08:00
МВФ позаботился о стабильном будущем Украины
Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш составил 2,1 миллиарда долларов.
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 мая, 08:00
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
42150310
Обсудить 1
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныМВФУкраинаВ мире
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Эксперты рассказали, как Зеленский потерял поддержку избирателей
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
Лента новостейМолния