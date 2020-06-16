В Раде предложили признать, что Украина "отдана на съедение" МВФ

Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Программа изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить программу на доработку.