https://ria.ru/20200616/1573026509.html
Россия сократила производство золота
Россия по итогам января-мая 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:49
2020-06-16T19:55
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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https://ria.ru/20191223/1562697831.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112094/62/1120946205_0:175:3016:1872_1400x0_80_0_0_0dbb40fad43c91c24b72ba8dd42edac9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика