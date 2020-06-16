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Россия сократила производство золота
Россия по итогам января-мая 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:55
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Россия сократила производство золота

19:49 16.06.2020 (обновлено: 19:55 16.06.2020)
1148
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия по итогам января-мая 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в мае 2020 года относительно мая 2019 года производство золота выросло на 7,4%, а относительно предыдущего месяца - апреля 2020 года - на 16,8%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Золотые слитки
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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