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В Норильске завершили первый этап ликвидации последствий разлива топлива
Первый этап в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске пройден, собрано более 90% разлившегося топлива, сообщил первый вице-президент, операционный... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:46
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске завершили первый этап ликвидации последствий разлива топлива

19:46 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый этап в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске пройден, собрано более 90% разлившегося топлива, сообщил первый вице-президент, операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.
"Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива. Теперь стоит задача утилизовать собранный загрязненный грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию", - цитирует пресс-служба "Норникеля" слова Дяченко.
Работу по ликвидации последствий аварии в круглосуточном режиме ведут более 700 человек, привлечено свыше 300 единиц техники.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
18:10
СК возбудил новое уголовное дело из-за разлива топлива в Норильске
400023
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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