В Норильске завершили первый этап ликвидации последствий разлива топлива

"Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива. Теперь стоит задача утилизовать собранный загрязненный грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию", - цитирует пресс-служба "Норникеля" слова Дяченко.