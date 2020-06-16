В России выросло производство сложного медицинского оборудования

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Производство сложного медицинского оборудования в РФ в мае выросло в 2,7 раза в годовом выражении, говорится в сообщении Производство сложного медицинского оборудования в РФ в мае выросло в 2,7 раза в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата

"Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в мае в 2,7 раза по сравнению с маем 2019 года и на 26,6% по сравнению с апрелем 2020 года", - говорится в сообщении.

К изготовлению медицинских приборов также были привлечены предприятия из смежных отраслей, ранее производивших сложную бытовую технику и радиоэлектронную аппаратуру, уточняется в сообщении.

Кроме того, изготовление медицинской одежды, в том числе средств индивидуальной защиты, в мае выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11,8% по сравнению с апрелем этого года, уточняет Росстат.

Рост также показала отрасль, связанная с производством лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 22,4% к маю 2019 года.