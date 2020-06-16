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В России выросло производство сложного медицинского оборудования
Производство сложного медицинского оборудования в РФ в мае выросло в 2,7 раза в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:46
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России выросло производство сложного медицинского оборудования

19:46 16.06.2020
200
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Производство сложного медицинского оборудования в РФ в мае выросло в 2,7 раза в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата.
"Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в мае в 2,7 раза по сравнению с маем 2019 года и на 26,6% по сравнению с апрелем 2020 года", - говорится в сообщении.
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К изготовлению медицинских приборов также были привлечены предприятия из смежных отраслей, ранее производивших сложную бытовую технику и радиоэлектронную аппаратуру, уточняется в сообщении.
Кроме того, изготовление медицинской одежды, в том числе средств индивидуальной защиты, в мае выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11,8% по сравнению с апрелем этого года, уточняет Росстат.
Рост также показала отрасль, связанная с производством лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 22,4% к маю 2019 года.
"Снижение объемов производства по сравнению с апрелем 2020 года на 17,7% связано с резким ростом производства лекарств и медицинских препаратов в апреле (на 20% к марту 2020 года). В целом за пять (первых - ред.) месяцев 2020 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,3%", - также говорится в сообщении Росстата.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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