Трамп пообещал суровое наказание мародерам, которых поймают

"Не будет больше мародерства и поджогов. Наказание будет очень тяжелым для тех, кого поймают. Насилие и разрушение не будет прощаться. У мародеров нет убеждений, за которые они борются", - сказал он, выступая во вторник перед подписанием указа по регулированию действий полиции.