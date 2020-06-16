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ЕС рассчитывает на Россию в поиске решений проблем на международной арене
Европейский союз рассчитывает, что Россия использует свое влияние для поиска решений по ситуации на Украине, в Ливии, Сирии, ближневосточном урегулировании,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:40
жозеп боррель
война в сирии
ливия
сирия
украина
в мире
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3
ливия
сирия
украина
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, война в сирии, ливия, сирия, украина, в мире

ЕС рассчитывает на Россию в поиске решений проблем на международной арене

19:40 16.06.2020
681
© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Европейский союз рассчитывает, что Россия использует свое влияние для поиска решений по ситуации на Украине, в Ливии, Сирии, ближневосточном урегулировании, написал в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Обсудили с министром иностранных дел России (Сергеем – ред.) Лавровым коронавирус, международное сотрудничество и ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, ближневосточное урегулирование, иранское досье. Мы рассчитываем на то, что Россия использует свое влияние для поиска политических решений на основе международных правил и соглашений", - написал глава европейской дипломатии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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261340010
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Жозеп БоррельВойна в СирииЛивияСирияУкраинаВ мире
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