https://ria.ru/20200616/1573026173.html
ЕС рассчитывает на Россию в поиске решений проблем на международной арене
Европейский союз рассчитывает, что Россия использует свое влияние для поиска решений по ситуации на Украине, в Ливии, Сирии, ближневосточном урегулировании,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:40
2020-06-16T19:40
жозеп боррель
война в сирии
ливия
сирия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573023117.html
3
ливия
сирия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1400x0_80_0_0_da59b9e8907e8a6329c1de027947f90d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, война в сирии, ливия, сирия, украина, в мире