Презентация русского издания книги Карин Феликс "Здесь был..."

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Участники:
- первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, координатор группы межпарламентских связей с Бундестагом ФРГ, президент РГО Павел ЗАВАЛЬНЫЙ;
- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ Сергей НЕЧАЕВ;
- вице-президент Бундестага ФРГ Вольфганг КУБИКИ;
- автор книги "Здесь был…" Карин ФЕЛИКС.
Книга "Здесь был..." – авторский проект Карин Феликс, более четверти века проработавшей экскурсоводом в здании Рейхстага в Берлине. В издании впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи, оставленные солдатами и офицерами Красной Армии. Все эти годы Карин Феликс изучала судьбы и записывала истории людей, оставивших там свои подписи. В мае 2019 года немецкое издание книги было вручено представителям делегации Государственной Думы РФ во время официального визита в Германию, затем переведено на русский язык и издано в России в преддверии 75-летия Победы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, координатор группы межпарламентских связей с Бундестагом ФРГ, президент РГО Павел ЗАВАЛЬНЫЙ;
- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ Сергей НЕЧАЕВ;
- вице-президент Бундестага ФРГ Вольфганг КУБИКИ;
- автор книги "Здесь был…" Карин ФЕЛИКС.
Книга "Здесь был..." – авторский проект Карин Феликс, более четверти века проработавшей экскурсоводом в здании Рейхстага в Берлине. В издании впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи, оставленные солдатами и офицерами Красной Армии. Все эти годы Карин Феликс изучала судьбы и записывала истории людей, оставивших там свои подписи. В мае 2019 года немецкое издание книги было вручено представителям делегации Государственной Думы РФ во время официального визита в Германию, затем переведено на русский язык и издано в России в преддверии 75-летия Победы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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