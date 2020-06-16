Презентация русского издания книги Карин Феликс "Здесь был..."

- первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;- председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, координатор группы межпарламентских связей с Бундестагом ФРГ, президент РГО Павел ЗАВАЛЬНЫЙ;- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ Сергей НЕЧАЕВ;- вице-президент Бундестага ФРГ Вольфганг КУБИКИ;- автор книги "Здесь был…" Карин ФЕЛИКС.Книга "Здесь был..." – авторский проект Карин Феликс, более четверти века проработавшей экскурсоводом в здании Рейхстага в Берлине. В издании впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи, оставленные солдатами и офицерами Красной Армии. Все эти годы Карин Феликс изучала судьбы и записывала истории людей, оставивших там свои подписи. В мае 2019 года немецкое издание книги было вручено представителям делегации Государственной Думы РФ во время официального визита в Германию, затем переведено на русский язык и издано в России в преддверии 75-летия Победы.