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Презентация русского издания книги Карин Феликс "Здесь был..."
22 июня в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, на которой будет представлено русское издание книги Карин Феликс "Здесь был..." о надписях на стенах Рейхстага и судьбах их авторов.
2020-06-16T19:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573026006.jpg?1592325278
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация русского издания книги Карин Феликс "Здесь был..."

19:34 16.06.2020
10
22 июня в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, на которой будет представлено русское издание книги Карин Феликс "Здесь был..." о надписях на стенах Рейхстага и судьбах их авторов.
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Участники:
- первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, координатор группы межпарламентских связей с Бундестагом ФРГ, президент РГО Павел ЗАВАЛЬНЫЙ;
- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ Сергей НЕЧАЕВ;
- вице-президент Бундестага ФРГ Вольфганг КУБИКИ;
- автор книги "Здесь был…" Карин ФЕЛИКС.

Книга "Здесь был..." – авторский проект Карин Феликс, более четверти века проработавшей экскурсоводом в здании Рейхстага в Берлине. В издании впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи, оставленные солдатами и офицерами Красной Армии. Все эти годы Карин Феликс изучала судьбы и записывала истории людей, оставивших там свои подписи. В мае 2019 года немецкое издание книги было вручено представителям делегации Государственной Думы РФ во время официального визита в Германию, затем переведено на русский язык и издано в России в преддверии 75-летия Победы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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